Підвищення ставок за кредитами для бізнесу частково компенсує держбюджет, – НБУ

Внаслідок стрімкого підвищення облікової ставки до 25% річних банки справді можуть суттєво підвищити кредитні ставки, однак це торкнеться переважно нових клієнтів, а для держкомпаній та пріоритетних для держави галузей зростання ставок за кредитами здебільшого ляже на держбюджет.

Про це повідомив заступник голови Національного банку (НБУ) Сергій Ніколайчук, інформує Інтерфакс-Україна.

"Для банків важливо підтримувати довгострокові відносини з надійними позичальниками, з якими вони працюють не перший рік, і знаходити прийнятні схеми, які дозволять виживати у цих складних умовах. Тому тут процентні ставки зростатимуть, але в моєму розумінні – таким чином, щоб зберігати баланс інтересів банків та позичальників", – сказав заступник голови НБУ.

"Швидше за все, у держбанках і для держкомпаній підвищення буде не дуже суттєвим, так само як і для надійних позичальників, а якщо говорити про нових клієнтів або пріоритетні програми, сфери, де держава через кредитування хоче надати підтримку, то там підвищення ставок теж буде відчутним, але переважно фінансуватиметься державою", – додав Ніколайчук.

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Він наголосив, що Нацбанк за допомогою різкого підвищення облікової ставки з 10% до 25% річних прагне стабілізувати ситуацію на валютному та фінансовому ринку.

"Стандартна мантра Міжнародного валютного фонду та класичних підручників, що економіці, щоб оговтатися від шоків, потрібна девальвація, в поточних умовах не працює. Натомість стабілізація ситуації на валютному ринку та стабільна ситуація у фінансовому секторі – це те, чого ми хочемо досягти, та як ми бачимо максимальний ефект для відновлення економіки України", – сказав заступник голови Нацбанку.

Говорячи про реакцію фінансового ринку на таке стрімке підвищення облікової ставки, Ніколайчук наголосив на необхідності підвищення вартості гривневих ресурсів в економіці. На його думку, протягом декількох місяців ставки за гривневими депозитами поступово мають підвищитися, до цього призведе конкуренція банків за ресурс.

Ніколайчук також наголосив, що хоча рішення про підвищення облікової ставки критикується за те, що воно йде всупереч інтересам бюджету і підвищує вартість запозичень для Мінфіну щодо ОВДП, але 70% у структурі держборгу – це валютний борг. Тому альтернативний шлях – девальвації та курсової нестабільності – був би ще болючішим для боргової стійкості.

НБУ очікує, що Мінфін поступово підвищуватиме рівень прибутковості, перш за все, за короткими інструментами, оскільки нинішня ставка в 10-11,5% не відповідала реальній вартості грошей і не давала банкам стимулів вкладати кошти у ці інструменти.

Як повідомлялося, правління Національного банку України ухвалило рішення підвищити облікову ставку одразу до 25% річних з 10%, які зберігалися з початку війни.

В НБУ пояснили, що рішення про різке підвищення ставки ухвалено з метою запобігання подальшому погіршенню інфляційних очікувань та доларизації економіки.