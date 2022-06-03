Керівництво "Мегабанку" блокує введення тимчасової адміністрації, – Фонд гарантування

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб розпочав процедуру виведення АТ "Мегабанк" з ринку шляхом запровадження в ньому тимчасової адміністрації, однак керівництво банку перешкоджає роботі співробітників Фонду.

Як повідомляє пресслужба Фонду, тимчасову адміністрацію запровадили на один місяць – з 3 червня по 2 липня 2022 року.

Тимчасовим адміністратором "Мегабанку" призначили начальницю відділу запровадження тимчасової адміністрації управління раннього реагування департаменту дистанційного та інспекційного моніторингу діяльності банків Ірину Шторгіну.

Водночас директор-розпорядниця Фонду Світлана Рекрут заявила, що керівники та працівники банку перешкоджають у доступі та взятті під контроль неплатоспроможного банку.

"Таким чином від сьогодні, з 9:00, у банку запроваджено тимчасову адміністрацію, і Фонд набув усіх повноважень органів управління банку та органів контролю. Попри це, керівники та працівники банку перешкоджають Фонду у доступі та взятті під контроль неплатоспроможного банку. Ми застерігаємо від подібних дій, адже це є прямим порушенням законодавства. І найгірше, що свого роду заручниками таких дій працівників та керівників неплатоспроможного банку є вкладники, у першу чергу – фізичні особи, які мають отримати від Фонду гарантоване відшкодування", – сказала Рекрут

Як повідомлялося, 2 червня правління Національного банку України ухвалило рішення про віднесення АТ "Мегабанк" до категорії неплатоспроможних. Загалом можлива сума виплат гарантованої суми вкладникам на 21 травня 2022 року становить 4,4 млрд грн.

За підсумками роботи у 2021 році "Мегабанк" отримав 114,25 млн грн прибутку.

"Мегабанк" (раніше – банк "Добродій") заснований у 1990 році. Його акціонерами є багаторічний глава "Турбоатому" (зараз – АТ "Укренергомашини") Віктор Суботін (пряма та опосередкована участь 60,89% статутного капіталу), Європейський банк реконструкції та розвитку – 15%; KfW – 15 %, Міжнародна фінансова корпорація (IFC) – 6,02%.