За 100 днів війни ворог зруйнував 24 тисячі кілометрів доріг та 300 мостів, – "Укравтодор"

Починаючи з 24 лютого, початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, зруйновано 24 тис. км доріг та три сотні мостів.

Про це повідомляє пресслужба "Укравтодору".

Зазначається, що наразі призупинені масштабні проєкти у межах "Великого будівництва", натомість робота триває на критично важливих маршрутах та "дорогах життя".

"На деокупованих територіях, станом на сьогодні забезпечили проїзд 39 тимчасовими переправами на дорогах до Києва, Ірпеня, Бучі, Гостомеля, Чернігова, Харкова, Сум, Миколаєва.

Відкрили рух по "Варшавській трасі" з Києва до Ковеля. На цій трасі у двох областях через війну було знищено три мости. Всі три переправи вже функціонують", – йдеться у повідомленні.

Також був відкритий рух для вантажівок по трасі М-06 Київ-Чоп. Крім цього, 2 червня було відкрито рух готовою ділянкою траси Н-31 на Дніпропетровщині – це майже 30 км автошляху за маршрутом Полтава – Київ.

"Не зупиняється і розчищення і прибирання доріг від військової та цивільної техніки, сміття та бруду. 930 км доріг державного значення та комунальних вулиць київського передмістя – очищено. Там де необхідно проводимо аварійні ремонти, щоб поїздки були безпечними, наносять розмітку та встановлюємо знаки", – наголосили в "Укравтодорі".

Наголошується, що основним пріоритетом роботи під час війни залишається сталого транспортного сполучення на маршрутах, через які проходять основні обсяги товарів та гуманітарних вантажів.