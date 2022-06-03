"Укрзалізниця" з'єднає Київ та Житомир регіональними поїздами

Із 8 червня "Укрзалізниця" як експеримент призначає два регіональні поїзди, які сполучать Київ з Житомиром.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Зазначається, що час у дорозі становитиме менше 3 годин за рахунок відсутності проміжних зупинок, як у звичної електрички.

"Важлива перевага цих поїздів перед маршруткою: наявність вагонів купе для тих, хто подорожує сім'ями, та плацкарт для більш економної подорожі", – йдеться у повідомленні.

Вартість квитка становитиме від 105 грн у плацкарті, від 125 грн у сидячому вагоні та 189 грн у купе й змінюється залежно від дня тижня та фірмовості обраного вагона. Продаж на сайті розпочався 2 червня глибиною на 10 днів.

Поїзд №759/760 Київ – Житомир вирушатиме з Києва щоденно о 06:55 і прибуватиме до Житомира о 09:43. Зворотно, з Житомира, поїзд вирушатиме о 12:06, прибуття до Києва – о 14:51.

Поїзд №775/776 Київ – Житомир відправлятиметься з Києва щоденно о 14:33, прибуватиме в Житомир о 17:15. Зворотно, з Житомира, поїзд вирушатиме о 18:38 і прибуватиме до Києва о 21:50.