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На Херсонщині з'явився український мобільний зв'язок та інтернет

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На Херсонщині знову з'явився зв'язок та інтернет від українських операторів. Окупанти дали живлення на українські мобільні та інтернет-мережі.

Про це повідомив в ефірі телемарафону радник голови Херсонської обласної ради Сергій Хлань, передає Укрінформ.

"Мобільний зв'язок вимкнули три доби тому і примушували, фактично, наших людей брати російські "сімки". Ми ж розуміємо, що ці російські сімки вони обмінювали на паспортні дані. Але через шалений дух опору окупант, мабуть, зрозумів, що це може закінчитись дуже погано, тому що всі люди знову, як було раніше, вийдуть з голими руками на окупантів, доводячи, що тут їх ніхто не чекає і ніколи тут не буде ніякої "хенеерії". Тож сьогодні зранку дали живлення на українські мережі – з'явився і Київстар, і Vodafone", – сказав він.

Хлань додав, що плани загарбників змусити херсонців користуватися виключно російським інтернетом і зв'язком провалилися, і це ще одна перемога херсонців.

Як повідомлялося, з 30 травня українські оператори мобільного зв’язку, інтернет-послуг та телефонії почали фіксувати спочатку перебої, а потім і повне відключення зв’язку в Херсонській області.

Автор: Юлiя Недашківська
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