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Шостий пакет санкцій Євросоюзу проти Росії набув чинності (оновлено)

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евросоюз

Рада Європейського Союзу затвердила шостий пакет економічних та індивідуальних санкцій проти Росії та Білорусі.

Відповідні рішення оприлюднено у Офіційному журналі ЄС та набуло чинності.

Як наголошується у заяві Ради ЄС, цей санкційний пакет має на меті додатково обмежити здатність Кремля фінансувати війну в Україні.

"Ми забороняємо імпорт російської нафти в ЄС і тим самим скорочуємо величезне джерело доходу для Росії. Ми відключаємо більше ключових російських банків від міжнародної платіжної системи SWIFT. Ми також накладаємо санкції на винних у звірствах, які сталися в Бучі та Маріуполі, і забороняємо більше учасників дезінформації, які активно сприяють пропаганді війни президента Путіна", – прокоментував Високий представник ЄС з питань зовнішньої політики Жозеп Боррель.

Зазначається, що ЄС вирішив заборонити закупівлю, імпорт або перевезення сирої нафти та деяких нафтопродуктів з Росії до ЄС. Поступова відмова від російської сирої нафти триватиме від 6 місяців, від нафтопродуктів – до 8 місяців.

"Тимчасовий виняток передбачається для імпорту сирої нафти нафтопроводом до тих країн-членів ЄС, які через своє географічне положення страждають від специфічної залежності від російських поставок і не мають життєздатних альтернатив. Крім того, Болгарія та Хорватія також виграють від тимчасових винятків щодо імпорту російської морської сирої нафти та вакуумного газойлю відповідно", – наголошується у повідомленні.

Також ЄС поширює діючу заборону на надання спеціалізованих послуг фінансових повідомлень (SWIFT) на три додаткові російські кредитні установи – найбільший російський банк "Сбєрбанк", Кредитний банк Москви та Російський сільськогосподарський банк, а також Білоруський банк розвитку та реконструкції.

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Крім того, ЄС призупиняє мовлення на своїй території ще трьох російських державних телеканалів: "Россия РТР/РТР Планета", "Россия 24"/Russia24 і "Міжнародний телецентр".

"Ці структури використовувалися російським урядом як інструменти для маніпулювання інформацією та поширення дезінформації про вторгнення в Україну, включаючи пропаганду, з метою дестабілізації сусідніх з Росією країн та ЄС та його держав-членів", – наголосили в ЄС.

Водночас ЄС розширює список осіб та організацій, на які поширюються обмеження на експорт товарів і технологій подвійного використання. Такі доповнення до списку включають як російські, так і білоруські організації. Крім того, ЄС розширить перелік товарів і технологій, які можуть сприяти технологічному розвитку сектору оборони та безпеки Росії. Він містить 80 хімічних речовин, які можуть бути використані для виробництва хімічної зброї.

ЄС заборонить надання в РФ бухгалтерських, консультаційних та PR-послуг, а також хмарних сервісів.

Крім того, Рада ЄС вирішила накласти санкції на додаткових фізичних та юридичних осіб: винних у звірствах російських військ у Бучі та Маріуполі, осіб, які підтримують війну, провідних бізнесменів та членів сімей олігархів та кремлівських чиновників, а також оборонні та фінансові організації.

Автор: Юлiя Недашківська
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03.06.2022 13:10 Відповісти
Думаю що бидло-орки (народ парашії) почнуть ще меньше їсти ніж пуйло (захищений бункером - може їсти хоч немовлят) відмовиться від війни.
Тільки знищення пуйла та всієї кремлівської вертикалі разом з силовим та законним кластерами дозволять врятувати світ!
Дітей кремлівських - у в'язницю на допити про активи їх мафіозних батьків, потім щоб про них забули...
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03.06.2022 16:17 Відповісти


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05.06.2022 10:43 Відповісти
 
 