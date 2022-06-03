Нацбанк застосував заходи впливу до банку "Південний"

Національний банк в травні застосував до одного банку та двох небанківських фінансових установ заходи впливу за результатами нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, а також валютного нагляду.

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Так, заходи впливу застосовано до АБ "Південний". Банк отримав письмове застереження за порушення вимог Положення про здійснення банками фінансового моніторингу.

Порушення полягає в незабезпеченні здійснення банком на постійній основі з урахуванням ризик-орієнтованих підходів аналізу фінансових операцій клієнтів з метою виявлення фінансових операцій, що не відповідають фінансовому стану клієнтів, та документально підтвердженої перевірки джерел походження коштів (активів) клієнтів на підставі офіційних документів, належним чином засвідчених їх копій.

Крім того заходи впливу були застосовані щодо ТОВ "ФК "Фінофіс" та ТОВ "24 онлайн" – письмові застереження за порушення вимог законодавства про валюту і валютні операції, а також правил організації статистичної звітності, що подається до НБУ

Порушення полягають у допущенні суттєвих помилок в окремих файлах з інформацією (статистичною звітністю) про валютні операції, поданих установами до Нацбанку.