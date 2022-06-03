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Українська IT-армія атакувала понад 1800 російських онлайн-ресурсів, – Мінцифри

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хакер,дані

Із початком повномасштабного вторгнення РФ українська IT-армія атакувала понад 1800 російських онлайн-ресурсів.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров на міжнародному безпековому форумі в Братиславі GLOBSEC.

"Ще до початку повномасштабного вторгнення Росія постійно атакувала Україну на кіберфронті. Ми відбивали кібератаки Росії та посилювали кіберстійкість держави. Але з початком війни ми почали не тільки захищатися, але й створили українські кібервійська, які ведуть боротьбу проти ворога та переходять у потужний наступ. Відтоді нашій IT-армії вже вдалося атакувати понад 1800 російських онлайн-ресурсів", – зазначив він.

Серед найуспішніших кейсів міністр відзначив злам Rutube 9 травня та зупинку роботи російської національної системи маркування товарів та сервісу "1С".

"Продовжуємо нашу місію на кіберфронті доти, доки російські війська не покинуть кожну область, село та містечко нашої держави", – наголосив Федоров.

Як повідомлялося, за тиждень з 23 до 29 травня ІТ-армія встановила рекорд за кількістю атакованих російських онлайн-сервісів – понад 800.

Автор: Юлiя Недашківська
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Спалите все трансформаторы в России и тогда в России начнется апокалипсис без света. Все перестанет работать в стране. Для производства бензина тоже нужно электричество. Без трансформаторов не будут работать машины. Не будут работать перевозки и еды не будет. Станции водоснабжения тоже выйдут из строя и не будет что пить. Через не долгое время в условиях без еды и воды и всего - начнется мародерство и начнут орудовать банды на улицах. Хорошие хакеры могут это сделать! Хакеры могут вывести страну из строя. И нужно всеми хакерами мировыми над этим работать!!!
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03.06.2022 16:05 Відповісти
 
 