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Уряд Канади надасть українським біженцям фінансову допомогу

Новини БізнесЦензор Фінанси

канада

Влада Канади оголосила, що українські біженці, які прибули до країни, з 2 червня можуть подати заявку на отримання одноразової грошової допомоги – 3000 канадських доларів ($2387) на дорослого та 1500 канадських доларів ($1193) на дитину до 17 років.

Про це йдеться у повідомленні канадського уряду.

"Ці кошти допоможуть громадянам України та членам їхніх сімей задовольнити свої основні потреби, коли вони прибудуть до громад Канади – транспорт, довгострокове житло та пошук роботи", – йдеться у повідомленні.

Фінансову допомогу можуть отримати громадяни України та члени їхніх сімей, які мають чинний дозвіл на роботу або навчання, тимчасовий дозвіл на проживання, а також ті, хто бере участь у програмі екстреної імміграції (CUAET).

Заявку на виплати можна подати онлайн на сайті уряду. Для цього також необхідно відкрити рахунок у канадському банку, кошти надійдуть на нього протягом п'яти днів.

Автор: Юлiя Недашківська
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дякувати і за це. Але туди не так легко попасти, допомога одноразова і з роботою труднощі через мовний бар'єр та нерівноцінність дипломів та інших документів кваліфікації. Мабуть хіба що водієм можна влаштуватися. Чи сезонна робота у фермера. В той час Німеччина годує купу біженців з Сирії та інших. Що витрачали тисячі євро аби попасти в Європу.
Щоб у наших були подібні суми, навряд чи більшість туди виїхала б.
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03.06.2022 11:12 Відповісти
 
 