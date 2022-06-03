Влада Болгарії заявила, що ніколи більше не вестиме переговори з "Газпромом"

Болгарія ніколи більше не вестиме переговори з російським енергетичним гігантом "Газпром".

Про це заявив у четвер в парламенті віцепрем'єр-міністр країни Асен Василєв, передає Euroactiv.



Відповідаючи на запитання члена проросійської націоналістичної партії "Възраждане" про те, коли уряд відновить переговори з "Газпромом", Васильєв сказав парламенту, що контракт Болгарії, який закінчується в кінці року, не був розірваний Болгарією, і що поставки газу були призупинені Росією в односторонньому порядку.



"Болгарія більше ніколи не буде вести переговори з "Газпромом" щодо поставок", – наголосив Василєв у парламенті.



Державна газова компанія "Булгаргаз" досі регулярно нагадує "Газпрому", що російська компанія не виконує свої контракти з Болгарією, термін дії яких закінчується наприкінці цього року.



"Якщо ми зараз підпишемо контракт з "Газпромом" і вони перестануть постачати газ у лютому, ми залишимося без газу для промисловості і без опалення для людей", – сказав віце-прем’єр.



Болгарія та Польща були першими двома країнами ЄС, до яких "Газпром" припинив постачання газу 27 квітня після того, як вони відмовилися платити в рублях.



Болгарська соціалістична партія, яка входить до правлячої коаліції, також наполягає на тому, що для відновлення поставок необхідно провести переговори з російською газовою компанією. Однак це не призводить до напруженості в правлячій коаліції, тому що в газових питаннях провідну роль відіграє партія прем’єра "Продовження змін".



"Коли хтось зупиняє вам газ, навіть якщо ви платите і виконуєте свій контракт, ви не можете розраховувати на те, що та сама людина не зупинить ваш газ, коли ви опинитесь у складній ситуації. У нас є ненадійний партнер, який довів свою ненадійність", – сказав віце-прем’єр Болгарії.



Васильєв також висловив обурення тим, що з одних країн росіяни приймають платежі в євро та доларах, а в інших – ні. Попри проблеми з "Газпромом", ціна на природний газ у Болгарії в червні фактично впала на 13%.



З 1 липня Болгарія почне отримувати поставки азербайджанського газу, що, ймовірно, призведе до подальшого зниження ціни на газ.