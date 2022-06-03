США внесли до "чорного списку" 70 компаній російського оборонно-промислового комплексу

Міністерство торгівлі США додало 70 компанії з Росії та одну – з Білорусі до "чорного списку" організацій, діяльність яких суперечить інтересам національної безпеки або зовнішньої політики США.

Як повідомляється на сайті Білого дому, це рішення покликано "ще більше обмежити можливості російських військових отримувати технології та інші предмети, необхідні для підтримки своєї агресії та реалізації проєктів".

Білий дім наголошує, що внесення їх до "чорного списку" фактично закриває для них можливість отримання предметів американського походження або продуктів іноземного виробництва, отриманих за допомогою певних технологій або програмного забезпечення США.

В оприлюдненому на сайті Федерального реєстру США документі вказано 70 компаній із Росії та одне підприємство з Білорусії, які визнано "військовими кінцевими користувачами".

До "чорного списку", зокрема, увійшла білоруська компанія "Елерон", а також російські авіаконструкторські підприємства "Іркутський авіаційний завод", "Новосибірський авіаційний завод ім. Чкалова", підприємства корпорації "МігГ", "Експериментальне конструкторське бюро ім. Яковлєва", "Авіаційний комплекс ім. Ільюшина", "Воронезьке акціонерне літакобудівне товариство", "Комсомольський-на-Амурі авіаційний завод імені Ю. А. Гагаріна".

Крім того, до списку увійшов ряд підприємств, що входять до "Концерну радіоелектронних технологій", "Центральне морське конструкторське бюро "Алмаз", "Головне спеціальне конструкторське бюро "Прожектор", компанії "Воєнтелеком" та "Газпром нафта шельф", Головне управління глибоководних досліджень Міноборони РФ та низка структур Російської академії наук.

Як повідомлялося, Управління контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) також внесло до санкційного списку ще 17 росіян та 16 російських компаній.

В тому числі санкції запроваджено щодо російського мільярдера Олексія Мордашова, членів його родини і головного активу – металургійної компанії "Сєвєрсталь". Також під санкції потрапили пов’язані з Мордашовим компанії "Сєвєргруп" і Nordgold.

Крім того, до санкційного списку увійшли міністр економіки РФ Максим Решетніков, міністр транспорту РФ Віталій Савельєв, офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова, гендиректор "Об’єднаної авіабудівної корпорації" Юрій Слюсарь, близький до Владіміра Путіна музикант Сєргєй Ролдугін, а також ряд інших російських чиновників та бізнесменів.

Крім того, санкції запроваджено щодо 7 яхт та 3 літаків, які пов'язують із росіянами. В тому числі, до пов’язаних з Владіміром Путіним яхт Gracefull та Olympia.