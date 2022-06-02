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КМДА (821) Київ (4310) комендантська година (50)

У Києві посилять контроль за дотриманням комендантської години

Новини БізнесЦензор Влада

година,комендантська

Комендатура міста Києва посилить контроль за дотриманням комендантської години.

Про це заявив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник, повідомляє пресслужба столичної адмінстрації.

За його словами, зокрема, це стосується роботи розважальних закладів та закладів громадського харчування під час комендантської години.

В КМДА також нагадали, що у столиці відсьогодні, 2 червня, заборонено навігацію для маломірних суден на водних об’єктах на період воєнного стану.

Автор: Михайло Орлюк
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А що задовбали ТРО вже мажори на тачках у 2 годині ночі ?
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02.06.2022 22:34 Відповісти
 
 