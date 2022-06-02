"Укрзалізниця" тимчасово скасувала курсування поїзда Львів - Ужгород

"Укрзалізниця" з технічних причин скасувала курсування поїзда №829/830 Львів - Ужгород в найближчі дні.

Як повідомляє пресслужба залізничної компанії, в напрямку Львів - Ужгород поїзд не курсуватиме 2, 3, 4 та 5 червня, зворотно поїзд не курсуватиме 2, 3, 4, 5 та 6 червня.

Крім того, з 2 по 5 червня поїзд № 6187 сполученням Львів – Мукачево курсуватиме за діючим розкладом на дільницях Львів - Стрий та Сколе - Мукачево. На дільниці Стрий - Сколе поїзд не курсуватиме.

Також на вказаний період внесено зміни до розкладу поїздів на маршруті Львів - Лавочне - Чоп, який курсуватиме лише на окремих ділянках.

Як повідомлялося, раніше "Укрзалізниця" повідомила про затримку низки поїздів унаслідок ворожого обстрілу інфраструктури у Стрийському районі Львівської області.