Німеччина спростила умови отримання пільгових стипендій для українських біженців

Уряд Німеччини відкрив для українських біженців, які вступатимуть до німецьких учбових закладів, спрощений доступ до державної стипендії-кредиту BAföG.

З 1 червня подати заявку на неї може кожен, хто отримав дозвіл на перебування в Німеччині або попереднє тимчасове посвідчення, повідомляє Deutsche Welle.

Програма підтримки BAföG передбачена передусім для громадян Німеччини – для студентів із незаможних родин та тих, хто проходить профнавчання. На момент початку навчання вік заявника не повинен перевищувати 30 років, а в разі навчання за магістерською програмою – 35 років.

Зараз BAföG отримують понад півмільйона німецьких студентів та школярів. Іноземці також можуть отримати її, однак лише за дотримання суворих вимог, як не поширюватимуться на українців, яких зарахували до німецьких вишів.

Максимальний розмір стипендії зараз становить 861 євро на місяць. Видається вона як безвідсотковий кредит на весь термін навчання, передбачений освітньою програмою. Одержувач зобов'язаний повернути державі лише половину наданої суми. Погашення позики починається лише через п'ять років після отримання останньої стипендії. При цьому на повернення кредиту надається 20 років. У доповнення до стипендії студентам дозволено також підробляти на суму близько 300 євро на місяць.

Загалом у Німеччині зареєстровано понад 700 тисяч біженців з України. Скільки з них студентів та школярів, статистика поки що не повідомляє. Німецька служба академічних обмінів DAAD виходить з того, що тільки в німецьких вишах найближчим часом з'явиться близько 100 тисяч українців, які втекли від війни. Після реєстрації вони отримують тимчасовий захист і можуть перебувати у Німеччині до трьох років з правом на працю чи навчання.