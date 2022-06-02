НАЕК "Енергоатом" заперечує можливість зупинки Запорізької АЕС, територія якої контролюється окупаційними російськими військами, у випадку втрати операційного контролю над нею.

Про це йдеться у заяві пресслужби "Енергоатома" у Fecebook.

"Сьогодні в інформаційному просторі з’явились повідомлення про можливі сценарії відключення Запорізької АЕС. У зв’язку з цим "Енергоатом" офіційно заявляє, що на сьогодні існує лише один сценарій – це стабільна та надійна робота ЗАЕС в енергосистемі України. Її відключення неможливе ні з технічної, ні з безпекової, ні з економічної, ні з політичної точки зору", – наголошується у повідомленні.

В компанії зазначають, що в умовах окупації працівники АЕС забезпечують безпечну експлуатацію атомних енергоблоків станції.

Раніше радник прем'єр-міністра, колишній в.о. міністра енергетики Юрій Бойко заявив, що Запорізьку АЕС, яка опинилась на окупованій Росією території, можливо доведеться зупинити.

Наразі Запорізька АЕС наразі працює в Об'єднаній енергосистемі України на мінімальній потужності, більшість її блоків зупинені та стоять у резерві.

"Ми постійно моніторимо ситуацію на ЗАЕС разом із ДІЯРУ, і є чітке розуміння того, що вона вже у яскраво-червоній зоні. Поки диспетчерські команди виконуються і станція тримає режим, ми не зупиняємо. Але сценарій, за яким станція може вийти з-під контролю повністю і ми її зупинимо, також розглядається", – сказав Бойко.

Він додав, що в рамках підготовки до сталого проходження опалювального сезону "розглядається сценарій із повною зупинкою ЗАЕС".

Запорізька АЕС – найбільша в Європі атомна станція із встановленою потужністю. Її шість енергоблоків ВВЕР-1000 побудовано за проектом В-320. Перший енергоблок було введено в експлуатацію у грудні 1984 року, шостий – у жовтні 1995 року.

Наразі електростанція перебуває під контролем окупантів, але працює в енергосистемі України. 28 квітня Запорізьку АЕС перевели на режим роботи із забезпечення живлення тільки власних потреб внаслідок пошкодження високовольтної лінії 330 кВ. Однак після відновлення лінії вона відновила видачу електроенергії в ОЕС України