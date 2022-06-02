Держспецзв’язку попередила про нову кібератаку через листи про зміну нарахування зарплат

Урядова команда реагування на комп'ютерні надзвичайні події України CERT-UA попереджає про нові небезпечні електронні листи з файлом "зміни оплати праці з нарахуваннями.docx", які отримували працівники державних організацій України.

Як повідомляє Держслужба спеціального зв’язку та захисту інформації, відкриття такого документу загрожує ураженням комп'ютера.

Кіберфахівці з'ясовали, що документ містить посилання, яке призведе до завантаження EXE-файлу "ms-msdt.exe" та ураження комп'ютера шкідливою програмою Cobalt Strike Beacon.

"CERT-UA ініційовано заходи з блокування доменного імені та відповідного серверу", – зазначається у повідомленні.

Спеціалістів державних органів також закликають вжити заходів для зниження вірогідності експлуатації вразливостей.