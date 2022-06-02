"Укрексімбанк" продав непрацюючий завод у Кам’янець-Подільському за 57 мільйонів

Державний "Укрексімбанк" майно непрацюючого заводу в місті Кам'янець-Подільському за 56,95 млн грн.

Про це повідомляється на сайті системи електронних торгів OpenMarket (ДП "СЕТАМ" Міністерства юстиції).

За даними торгів, актив продали за стартовою ціною, оскільки лише один учасник аукціону сплатив гарантійний внесок.

До складу лота увійшли 22 будівлі, 4 земельні ділянки та 39 747 одиниць обладнання. Загальна площа всіх будівель становить 48,45 тис. кв. м, загальна площа земельних ділянок – 8,77 га з цільовим призначенням: землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення.

При цьому банк включив до умов продажу зобов’язання нового власника, які стосуються початку виробничої діяльності та долучення до урядової програми щодо релокації виробничих об’єктів, евакуйованих із зони бойових дій.

"Раніше завод мав замкнутий цикл виробництва продукції та спеціалізувався на випуску твердосплавних інструментів для деревообробної та каменеобробної промисловості. Попри те, що завод довгий час не працював, у нового власника є можливості швидко поновити потужності або створити на його базі нове діюче підприємство", – прокоментував результати аукціону гендиректор ДП "СЕТАМ" Олександр Мамро.