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Hewlett Packard вирішила припинити роботу в Росії

Новини БізнесЦензор Технології Корпоративні відносини

hewlett,packard

Корпорація Hewlett Packard Enterprise (HPE), провідний світовий виробник суперкомп'ютерів, систем зберігання даних та іншого обладнання для серверних систем, прийняла рішення припинити діяльність в Росії та Білорусі.

Про це йдеться у заяві, оприлюдненій на офіційному сайті компанії.

"Після призупинення поставок і продажів у Росію та Білорусь наприкінці лютого HPE уважно стежить за ситуацією. Продовжувати діяльність у Росії та Білорусі для нас більше недоцільно, і ми продовжуємо впорядкований вихід з нашого бізнесу, що залишився в цих країнах", – зазначається у повідомленні.

Нагадаємо, у березні цього року HPE призупинила продаж продукції на території Росії. Компанія оцінювали виручку від роботи на російському ринку у 2021 році в понад $1 млрд.

Автор: Михайло Орлюк
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