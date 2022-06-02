"Запоріжсталь" Ахметова зменшила виробництво сталі вдвічі

Запорізький металургійний комбінат "Запоріжсталь" у травні 2022 року виробив 157,5 тис. тонн чавуну та 131,7 тис. тонн сталі, що на 52,6% та 59,8% відповідно менше, ніж у травні минулого року.

Як повідомляється на сайті підприємства, виробництво прокату у травні зменшилось на 56,8% – до 121,2 тис. тонн.

"Зниження рівня виробництва порівняно з аналогічним періодом минулого року пов'язане з дефіцитом сировини та логістичними проблемами, спричиненими повномасштабними військовими діями на території України", – зазначається у повідомленні.

Водночас травневі показники значно кращі, ніж у квітні, коли падіння виробництва основних видів продукції в річному обчисленні сягало 80%.

Загалом з початку року "Запоріжсталь" зменшила виплавку сталі на 48,6% – до 852,7 тис. тонн, чавуну – на 46,4%, до 987,6 тис. тонн, виробництво прокату – на 46,4%.

В компанії також нагадали, що через загостренням військових дій у регіоні з початку березня група "Метінвест" Ріната Ахметова та Вадима Новинського перевела частину обладнання комбінату "Запоріжсталь" у режим гарячої консервації.

Наприкінці березня "Запоріжсталь" частково відновила роботу цеху холодного прокату для виробництва та відвантаження холоднокатаних рулонів європейському споживачеві. Через місяць після вимушеної зупинки комбінат вивів з консервації обладнання та частково відновив виробництво. У квітні та травні 2022 року комбінат працював у середньому на 50% своєї потужності.

Нагадаємо, у 2021 році "Запоріжсталь" виробила 3,2 млн тонн прокату, 3,78 млн тонн сталі та 4,47 млн тонн чавуну.