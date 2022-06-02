Євросоюз нарешті затвердив шостий пакет санкцій проти Росії, – Bloomberg

Європейський Союз остаточно схвалив шостий пакет санкцій проти Росії, який включає часткове ембарго на імпорт російської нафти та відключення "Сбєрбанку" від системи SWIFT, після того, як Угорщина відмовилася від заперечень, які блокували його прийняття протягом кількох тижнів.

Як повідомляє Bloomberg з посиланням на поінформовані джерела, остаточної згоди вдалося досягнути на зустрічі послів країни ЄС у четвер.

Для ухвалення остаточного рішення посли погодилися з вимогою Угорщини виключити із санкційного списку патріарха Кіріла. Співрозмовники агентства зазначають, що ця вимога розлютила багатьох послів ЄС, але у підсумку вони погодилися з нею.

За словами співрозмовників агентства, санкції передбачатимуть ембарго на імпорт російської нафти морем, яке набере чинності через 6 місяців, а також заборону на морський імпорт нафтопродуктів з Росії, яка почне діяти через 8 місяців.

Водночас ембарго не поширюватиметься на імпорт нафти трубопроводами. Це виключення було зроблене на вимогу Угорщини та інших країн, які не мають виходу до моря та отримують нафту через нафтопровід "Дружба".

Пакет санкцій також передбачає відключення від платіжної системи SWIFT російських "Сбєрбанку", "Московського кредитного банку" та "Россільгоспбанку".

Також запроваджується заборона для європейських компаній на страхування суден для доставки російської нафти у треті країни, яка набуде чинності через 6 місяців.

Санкції офіційно набудуть чинності після публікації в офіційному журналі ЄС.

Як повідомлялося, в ніч на 31 травня лідери країн ЄС схвалили шостий пакет санкцій проти Росії, який передбачає часткове ембарго на імпорт російської нафти, оскільки на вимогу Угорщини ЄС погодився зробити виключення для постачання нафти з РФ трубопроводами. Крім того, Чехія отримала 18-місячну відстрочку на імпорт нафти. Крім того, Болгарія отримала відстрочку на запровадження ембарго на закупівлю російської нафти танкерами до кінця 2024 року.

Шостий пакет санкцій проти РФ також передбачає відключення від системи SWIFT найбільшого російського банку "Сбєрбанк", заборону на страхування та перестрахування російських суден компаніями ЄС, заборону трьох державних мовників та розширення санкційного списку відповідальних за воєнні злочини в Україні.