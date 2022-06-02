Країни ОПЕК домовилися додатково збільшити видобуток нафти на 50% (оновлено)

Міністри країн ОПЕК та ряду інших країн-виробників нафти, зокрема Росії, погодилася збільшити обсяги постачання нафти на світовий ринок приблизно на 50%, порівняно з передбаченим чинною угодою об’ємом.

Міністри схвалили збільшення видобутку нафти на 648 тисяч барелів на добу в липні та серпні, тоді як у попередні місяці квоти на видобуток відповідно до угоди підвищували на 432 тисяч барелів на добу, повідомляє Bloomberg.

За даними джерел агентства, Росія повністю підтримала цей план, що дозволило завершити переговори на рівні міністрів сього за 11 хвилин.

Додаткова квота буде розподілена пропорційно між учасниками угоди звичайним способом. Країни, які не змогли збільшити виробництво, такі як Ангола, Нігерія і Росія, все одно отримають вищу квоту. Це може означати, що фактичний приріст пропозиції буде меншим, ніж офіційний показник, як це часто траплялося в останні місяці.

В пресрелізі ОПЕК за підсумками засідання міністрів зазначається, що таким чином країни ОПЕК+ погодилися наблизити заплановане на вересень збільшення видобутку.

Ціни на нафти перед зустріччю ОПЕК+ перейшли до зниження на фоні повідомлень про те, що Саудівська Аравія та інші члени картелю були готові заповнити частку ринку, яка виникла внаслідок падіння видобутку в Росії, або навіть взагалі вивести РФ з системи квот ОПЕК+. Після досягнення угоди цін на нафту відіграли падіння.

Читайте також: Росія продовжує продавати нафту зі знижкою понад $30 за баррель

Наразі лише Саудівська Аравія та Об’єднані Арабські Емірати мають значні обсяги вільних потужностей, які дозволяють швидко збільшити видобуток нафти. На необхідності цього наголошують США та країни-імпортери.

Водночас ціни на нафту зростають, оскільки видобуток в Росії значно впав після вторгнення в Україну внаслідок західних санкцій, труднощів з логістикою та відмови деяких традиційних клієнтів від російської нафти. За даними Міжнародного енергетичного агентства, видобуток нафти в РФ у травні був на 1,3 мільйона барелів на добу нижче цільового показника ОПЕК+.

Як повідомлялося, на початку травня міністри країн ОПЕК та ряду інших країн-виробників нафти, зокрема Росії, погодили збільшення квоти на видобуток нафти в червні на 432 тис. барелів на добу, як і передбачалося попередньо узгодженим графіком.

Згідно з угодою, досягнутою в липні минулого року, ОПЕК+ планує збільшувати видобуток на 0,43 млн барелів на добу щомісяця до кінця вересня.

Таким чином у травні країни ОПЕК+ відмовилися пришвидшити відновлення видобутку нафти, до чого на тлі санкцій проти Росії закликають, зокрема, США.