"Донбасенерго" нардепа Єфімова планує оголосити про банкрутство

На загальних річних зборах акціонерів ПАТ "Донбасенерго" планується доручити правлінню компанії подати до господарського суду заяву про відкриття провадження у справі про банкрутство.

Про це йдеться у порядку денному зборів акціонерів "Донбасенерго", які мають відбутися 6 липня у дистанційному форматі, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Як повідомлялося, на початку травня голова правління компанії Едуард Бондаренко у системі розкриття інформації SMIDA повідомив, що "Донбасенерго" має ознаки банкрутства.

"Згідно Звіту про фінансовий стан на 31 березня 2022 року власний капітал ПАТ "Донбасенерго" має від’ємне значення у розмірі 457,8 млн грн, тобто балансова вартість активів ПАТ "Донбасенерго" менша всіх його зобов'язань. У зв’язку з цим, ПАТ "Донбасенерго" повідомляє, що має ознаки банкрутства", – зазначалося у повідомленні Бондаренка.

Вже після цього, "Донбасенерго" ухвалило рішення з 27 травня зупинити роботу Слов’янської ТЕС через постійні обстріли з боку російських окупаційних військ.

Нагадаємо, ще у вересні минулого року акціонери ПАТ "Донбасенерго" вирішили ініціювати процедуру санації компанії до відкриття провадження у справі про банкрутство. У січні 2022 року Господарський суд Києва прийняв до розгляду заяву "Донбасенерго" про затвердження плану санації боржника до відкриття провадження у справі про банкрутство, а також запровадив мораторій на задоволення вимог кредиторів компанії.

"Донбасенерго" у 2020 році отримало чистий прибуток у розмірі 29,09 млн грн після 67 млн ​​грн чистого збитку у 2019 році. Однак вже за підсумками першого півріччя 2021 року "Донбасенерго" збільшило чистий збиток у 9,6 раза (на 202,52 млн грн) порівняно з аналогічним періодом 2020 року – до 226,08 млн грн.

ПрАТ "Енергоінвест Холдинг" народного депутата Максима Єфімова (група "Довіра") належить 60,86% акцій "Донбасенерго", ще 25% акцій генкомпанії належить державі.

"Донбасенерго" володіє Старобешівською (розташована на окупованій території) та Слов'янською ТЕС сумарною встановленою потужністю 2880 МВт, у тому числі потужність СлТЕС становить 880 МВт. У березні 2017 року генкомпанія заявила про втрату контролю над роботою Старобешівської ТЕС, а також частиною структурних одиниць, розташованих на тимчасово непідконтрольній території.