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Харківське метро змінить графік роботи

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метро,харків

Харківський метрополітен змінить графік руху поїздів із суботи, 4 червня.

Про це повідомив міський голова Ігор Терехов, йдеться на сайті Харківської міськради.

За його словами, починаючи з суботи, поїзди курсуватимуть з 6:30 до 20:00.

Нагадаємо, Харківський метрополітен відновив роботу 24 травня, рівно через три місяці після початку війни. До 4 червня поїзди ходитимуть за попереднім графіком – з 7:00 до 19:00.

Автор: Михайло Орлюк
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