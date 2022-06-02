Харківське метро змінить графік роботи

Харківський метрополітен змінить графік руху поїздів із суботи, 4 червня.

Про це повідомив міський голова Ігор Терехов, йдеться на сайті Харківської міськради.

За його словами, починаючи з суботи, поїзди курсуватимуть з 6:30 до 20:00.

Нагадаємо, Харківський метрополітен відновив роботу 24 травня, рівно через три місяці після початку війни. До 4 червня поїзди ходитимуть за попереднім графіком – з 7:00 до 19:00.