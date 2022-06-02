Нацбанк запропонував підвищити податки на імпорт некритичних товарів
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Національний банк України (НБУ) пропонує окрім повернення до оподаткування імпорту запровадити додатковий імпортний збір на позиції некритичного імпорту.
Про це на брифінгу заявив заступник голови НБУ Юрій Гелетій, повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Потрібно спочатку повернутися до оподаткування імпорту – і ми сподіваємося, що ця ініціатива буде реалізована парламентом, – а також запровадити додатковий імпортний збір на некритичні категорії імпорту", – сказав заступник голови НБУ.
Гелетій пояснив, що ці кроки стимулюватимуть надходження до держбюджету і дозволять підтримати українського виробника. Крім того, це знизить тиск на валютний ринок.
Своєю чергою заступник голови Нацбанку Сергій Ніколайчук уточнив, що система критичного імпорту добре спрацювала у перші місяці війни, коли дозволила обмежити попит на валюту за окремими напрямками.
"Але після того, як економіка почала відновлюватися, цей механізм почав гальмувати її відновлення... Саме з цим було пов'язане додавання багатьох позицій до переліку критичного імпорту з боку Мінекономіки", – сказав він.
Як повідомлялося, Кабінет міністрів вже вніс до Верховної Ради законопроєкт про повернення всіх мит та ПДВ на імпортні товари, а також скасування пільг при розмитненні автомобілів з 1 липня.
Нагадаємо, 6 квітня набув чинності закон із поправками до Податкового кодексу України №2142-IX (у Раді проходив як №7190) про пільговий імпорт у період війни. Відповідно до нього, імпорт товарів в Україну звільнено від ввізного мита та ПДВ для платників єдиного податку першої-третьої групи, які сплачують податок за ставкою 2% від обороту, а також встановлено спрощену форму розмитнення. Депутати також повністю звільнили від оподаткування імпорт транспортних засобів громадянами та суб'єктами спрощеної системи.
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Колись ще в часи гройсмана(того що був премьером) я написав замітку "Про економіку для петеушників". тільки но перечитав - все актуально до сих пір
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