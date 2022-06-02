Росія не може відновити виробництво підшипників на колишньому заводі шведської SKF

Після виходу шведської компанії SKF з Росії, переданий місцевому менеджменту її російський завод не може відновити роботу через брак комплектуючих.

Про це повідомили у пресслужбі Мінпромторзі РФ, передає російський Інтерфакс.

В російському міністерстві пояснили, що підприємство планує продовжити виробництво касетних підшипників у рамках реалізації підписаного спеціального інвестпроекту під новим найменуванням ТОВ "ТЕК-КОМ-виробництво".

Там також нагадали, що компанія ТОВ "ЕПК-Бренко" продовжує випуск касетних підшипників під власною торговою маркою.

Однак наразі ці компанії не можуть повноцінно відновити виробництво продукції без комплектуючих, що постачалися із західних країн.

За даними Мінпромторгу РФ, зараз ці компанії намагаються знайти нові постачання комплектуючих (роликів, сепараторів, мастила), які в Росії не випускаються, і домовляються з китайськими постачальниками. Також вони займаються апробацією застосування комплектуючих (роликів, мастила), що виготовляються на території Росії.

Як повідомлялося, у квітні шведська SKF оголосила про рішення припинити будь-яку діяльність і операції в Росії. У травні у зв'язку з вона передала російському менеджменту 100% у статутному капіталі місцевого ТОВ "СКФ".

SKF оцінює списання, пов’язані з виходом з російського бізнесу, у розмірі приблизно 500 мільйонів шведських крон. Продажі в Росії складали приблизно 2% від загального обороту групи в 2021 році.

SKF – один з найбільших виробників підшипників у світі. Компанія працює у 130 країнах, представлена ​​у Росії з 1991 року. У 2010 році відкрила виробництво у Твері, яке випускає підшипники для залізничного транспорту.