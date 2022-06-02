Росія почала блокувати популярні VPN-сервіси в рамках закону про "суверенний" інтернет

Роскомнагляд підтвердив, що в рамках закону про "суверенний" рунет в Росії почали блокування VPN-сервісів, у тому числі Proton VPN, які допомагають обходити запроваджені російською владою обмеження доступу до інформації.

Про це в Рокомнагляді повідомили у відповідь на запит щодо проблем з доступом користувачів у Росії до сервісу Proton VPN, повідомляє російський Інтерфакс.

"Згідно із законом "Про зв'язок", засоби обходу блокувань протиправного контенту визнаються загрозою. Центр моніторингу та управління мережею зв'язку загального користування (ЦМУ ССОП) вживає заходів щодо обмеження роботи на території Росії VPN-сервісів, що порушують російське законодавство", – заявили у російському відомстві, що відповідає за цензуру в інтернеті.

У четвер на сайті компанії Proton з'явилося повідомлення про проблеми із підключенням до VPN у Росії. В компанії зазначають, що намагаються обійти блокування.

ProtonVPN розробили творці сервісу захищеної веб-пошти ProtonMail. Він дозволяє отримати безкоштовний доступ на одному пристрої до підключень під IP-адресами трьох різних країн. Штаб-квартира компанії Proton знаходиться у Женеві.

У квітні в російській компанії Yota повідомляли, що з початку 2022 року кількість користувачів VPN у Росії зросла більш ніж у 50 разів. За інформацією мобільного оператора, зростання інтересу користувачів до сервісів для обходу блокувань спостерігається з 21 лютого.

У Росії не передбачена відповідальність за використання VPN-сервісів для відвідування заблокованих у країні ресурсів. Такими програмами користується, зокрема, прес-секретар російського президента Дмітрій Пєсков, про що він заявляв у одному з інтерв'ю.

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15 березня голова комітету Держдуми РФ з інформаційної політики Олександр Хінштейн повідомив, що в Росії вже заблоковано близько 20 популярних сервісів VPN і Роскомнагляд має намір продовжити цю роботу.

Минулого року в РФ була обмежена робота більше десятка популярних сервісів, зокрема ExpressVPN, Nord VPN, Hola!VPN, , IPVanish VPN, KeepSolid VPN Unlimited, Speedify VPN.

Роскомнагляд залишає можливість використання цих сервісів тільки для окремих компаній та органів влади, які повідомили, що ці VPN потрібні їм у роботі.

У грудні 2021 року повідомлялося, що Роскомнагляд має намір обмежити в РФ роботу ще шести VPN-сервісів: Betternet, Lantern, X-VPN, Cloudflare WARP, Tachyon VPN, PrivateTunnel.

Пакет поправок до законів "Про зв'язок" та "Про інформацію", так званий "закон про суверенний рунет", набув чинності в Росії 1 листопада 2019 року. Він передбачає створення в РФ незалежної інфраструктури, що забезпечує маршрутизацію в інтернеті та можливість відключення зарубіжних кореневих серверів.