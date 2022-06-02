В "Укрзалізниці" зафіксували зростання пасажиропотоку з країн ЄС до України

АТ "Укрзалізниця" відзначає збільшення кількості пасажирів, які повертаються до України із західних країн.

Про це повідомив глава "Укрзалізниці" Олександр Камишін, передає Інтерфакс-Україна.

"У нас завантажені потяги у напрямку Захід-Київ, у нас зростає пасажиропотік Захід-Харків, зростають перевезення всередині країни – чернігівський та інші напрямки. Ми бачимо людей, які повертаються назад у свої будинки", – зазначив він у коментарі агентству.

За його словами, наразі заповненість поїздів у напрямку Захід-Київ становить понад 90%.

Як повідомлялося раніше, за даними Держприкордонслужби, потік на в'їзд в Україну перевищує потік на виїзд вже три тижні поспіль.