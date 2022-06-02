Голова Нацбанку закликав почати підготовку нової програми з МВФ

Голова Національного банку України (НБУ) Кирило Шевченко заявляє про необхідність розпочати обговорення нової програми із Міжнародним валютним фондом (МВФ).

Про це він заявив під час брифінгу 2 червня, передає Інтерфакс-Україна.

"На нашу думку, саме зараз час розпочати обговорення нової програми з МВФ. Як завжди у фокусі уваги цієї програми має бути макрофінансова стабільність та стійкість держфінансів", – сказав Шевченко.

Як повідомлялося, рада виконавчих директорів Міжнародного валютного фонду 22 листопада 2021 року затвердила перший перегляд програми stand-by з Україною і виділила другий транш за цією програмою на $700 млн, а також підтримала запит про її продовження до червня 2022 року включно.

Однак після початку великої війни у лютому ця програма була зупинена. Натомість вже на початку березня Міжнародний валютний фонд перерахував Україні $1,4 млрд за програмою екстреної підтримки Rapid Financing Instrument.

Нагадаємо, Міжнародний валютний фонд створив для України спеціальний рахунок, який дозволить США та іншим країнам передати Києву частину отриманих минулого року від МВФ в рамках додаткового розподілу спеціальних прав запозичення (СПЗ, SDR).