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Нацбанк розширив коридор ставок за операціями з банками

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ставка

Національний банк України (НБУ) вирішив розширити коридор процентних ставок за монетарними операціями з банками для того, щоб створити додатковий простір для пожвавлення міжбанківського ринку.

Як повідомляє пресслужба НБУ, з 3 червня ставка для кредитів рефінансування дорівнюватиме обліковій ставці плюс 2 відсоткових пункти, а для депозитних сертифікатів – обліковій ставці мінус 2 в. п.

З червня 2020 року коридор ставок за монетарними операціями НБУ з банками було встановлено на рівні облікової ставки +/- 1 ввідсотковий пункт.

З урахуванням рішення НБУ про підвищення облікової ставки з 10% до 25% ставка за депозитними сертифікатами збільшиться з 9% до 23%, а за кредитами рефінансування – з 11% до 27%.

Як повідомлялося, правління Національного банку України ухвалило рішення підвищити облікову ставку одразу до 25% річних з 10%, які зберігалися з початку війни.

В НБУ пояснили, що рішення про різке підвищення ставки ухвалено з метою запобігання подальшому погіршенню інфляційних очікувань та доларизації економіки.

Автор: Михайло Орлюк
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