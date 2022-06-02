У Росії падає виробництво солодощів

Виробництво кондитерських виробів в Росії за перші чотири місяці 2022 року знизилося на 3,4% – до 1,2 млн тонн рік до року.

Про це повідомляє "Комерсант" із посиланням на презентацію Мінсільгоспу Росії.

Зазначається, що однією з причин зниження виробництва солодощів є зменшення поставок на зовнішні ринки.



За словами джерела видання, за підсумками січня-квітня експорт кондитерських виробів з Росії скоротився на 40 тис. тонн. За підсумками перших шести місяців 2021 року вивезення кондитерських виробів зростало на 16,5% – до 329,6 тис. тонн рік до року.



Від початку вторгнення РФ в Україну низка міжнародних компаній, що локалізували виробництво кондитерських виробів у Росії, відмовилися від експорту своєї продукції з території країни, нагадує співрозмовник.

За його словами, йдеться насамперед про постачання до країн Близького Сходу та Південно-Східної Азії. Ще 10 березня про це повідомила американська Mars (бренди Mars, Snickers, Milky Way, Bounty та ін.). Аналогічне рішення ухвалила швейцарська Nestle (марки "Росія", KitKat, Nuts, Nesquik та ін.).

Виконавчий директор Асоціації підприємств кондитерської промисловості "Асконд" В'ячеслав Лашманкін каже, що зниження експорту солодощів пов'язане з логістичними проблемами, які ускладнюють ввезення в країну сировини, упаковки та обладнання.

До того ж постачальники цих компонентів не хотіли опинитися під обмеженнями через санкції. Водночас ситуація ніяк не вплинула на споживання всередині країни: обсяги збереглися за рахунок накопичених запасів сировини у виробників.



Як пише "Комерсант", торгові мережі тим часом вже відзначають проблеми у категорії кондитерських виробів. У мережі"Вєрний" говорять про скорочення асортименту, яке, втім, наразі має незначний характер. За словами представника мережі, Nestle вивела з продажу бренди Nesquik та KitKat. Крім того, виробники кондитерських виробів з кінця лютого- на початку березня неодноразово піднімали ціну на свою продукцію, посилаючись на зростання вартості інгредієнтів, упаковки та логістичних витрат, додають у "Вєрному".

Там уточнили, що Mondelez за цей період тричі підвищувала відпускні ціни на бренди Milka, Alpen Gold, Барні в діапазоні від 29 до 49%.

За словами джерела в галузі, тенденція зниження обсягів виробництва кондитерських виробів в Росії, ймовірно, продовжиться, незважаючи на обіцянки регуляторів знайти способи відкрити нові експортні ринки для підприємств.



Але виконавчий директор асоціації "Русбренд" Олексій Поповичев впевнений, що замістити обсяги експорту, що випали, виробникам буде складно, оскільки замінювати доведеться міжнародні бренди, що вимагатиме високих маркетингових витрат.