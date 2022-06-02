Нацбанк підвищив облікову ставку вперше з початку великої війни – одразу до 25%

Правління Національного банку України ухвалило рішення підвищити облікову ставку одразу до 25% річних з 10%, які зберігалися з початку війни.

Як повідомляє пресслужба НБУ, рішення про різке підвищення ставки ухвалено з метою запобігання подальшому погіршенню інфляційних очікувань та доларизації економіки.

"Метою цього рішучого кроку разом з іншими заходами є захист гривневих доходів та заощаджень громадян, збільшення привабливості гривневих активів, зниження тиску на валютному ринку і в результаті посилення спроможності Національного банку забезпечувати курсову стабільність і стримувати інфляційні процеси під час війни", – наголошується у повідомленні.

НБУ вказує, що зміна споживчої та економічної поведінки бізнесу та населення потребує повернення до ринкових засад управління фінансовою системою, хоча на початку повномасштабної агресії Нацбанк вирішив утриматися від ухвалення рішень щодо облікової ставки з метою стабілізації.

"Водночас поступова адаптація економіки України та заміщення психологічного шоку економічною логікою ухвалення рішень бізнесом та населенням вимагають зміни підходів до монетарної політики", – наголошує Нацбанк.

Зокрема, через низькі ставки за депозитами посилилися загрози доларизації економіки та ризики для макрофінансової стабільності. Як наслідок, інтервенції Нацбанку з продажу валюти зросли з $2 млрд у середньому за місяць у березні-квітні до $3,4 млрд у травні.

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Крім того, підвищення облікової ставки має стримати зростання інфляції, яка у квітні прискорилася до 16,4% у річному вимірі.

Нацбанк прогнозує, що тенденція до прискорення інфляції зберігатиметься в найближчі місяці. Це, зі свого боку, загрожуватиме подальшим погіршенням інфляційних очікувань і перетіканням гривневих заощаджень в іноземну валюту.

"Водночас повернення Національного банку до активної процентної політики дасть змогу запобігти цим негативним тенденціям. Рішуче підвищення облікової ставки пожвавить інтерес до гривневих активів, знизить тиск на міжнародні резерви та матиме стримуючий вплив на інфляцію", – вважають в НБУ.

Національний банк також очікує, що уряд та банки відреагують на зміну облікової ставки відповідним підвищенням ставок за ОВДП та депозитами, що збільшить привабливість гривневих активів, у тому числі ОВДП, таким чином зменшивши необхідність викуповувати облігації уряду для Нацбанку.

Як повідомлялося, напочатку березня Національний банк також відклав ухвалення рішення щодо розміру облікової ставки, залишивши її незмінною на рівні 10%. На цьому рівні вона знаходиться з 20 січня.