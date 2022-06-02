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НБУ (8353) облікова ставка (297)

Нацбанк підвищив облікову ставку вперше з початку великої війни – одразу до 25%

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ставка,учетная

Правління Національного банку України ухвалило рішення підвищити облікову ставку одразу до 25% річних з 10%, які зберігалися з початку війни.

Як повідомляє пресслужба НБУ, рішення про різке підвищення ставки ухвалено з метою запобігання подальшому погіршенню інфляційних очікувань та доларизації економіки.

"Метою цього рішучого кроку разом з іншими заходами є захист гривневих доходів та заощаджень громадян, збільшення привабливості гривневих активів, зниження тиску на валютному ринку і в результаті посилення спроможності Національного банку забезпечувати курсову стабільність і стримувати інфляційні процеси під час війни", – наголошується у повідомленні.

НБУ вказує, що зміна споживчої та економічної поведінки бізнесу та населення потребує повернення до ринкових засад управління фінансовою системою, хоча на початку повномасштабної агресії Нацбанк вирішив утриматися від ухвалення рішень щодо облікової ставки з метою стабілізації.

"Водночас поступова адаптація економіки України та заміщення психологічного шоку економічною логікою ухвалення рішень бізнесом та населенням вимагають зміни підходів до монетарної політики", – наголошує Нацбанк.

Зокрема, через низькі ставки за депозитами посилилися загрози доларизації економіки та ризики для макрофінансової стабільності. Як наслідок, інтервенції Нацбанку з продажу валюти зросли з $2 млрд у середньому за місяць у березні-квітні до $3,4 млрд у травні.

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Крім того, підвищення облікової ставки має стримати зростання інфляції, яка у квітні прискорилася до 16,4% у річному вимірі.

Нацбанк прогнозує, що тенденція до прискорення інфляції зберігатиметься в найближчі місяці. Це, зі свого боку, загрожуватиме подальшим погіршенням інфляційних очікувань і перетіканням гривневих заощаджень в іноземну валюту.

"Водночас повернення Національного банку до активної процентної політики дасть змогу запобігти цим негативним тенденціям. Рішуче підвищення облікової ставки пожвавить інтерес до гривневих активів, знизить тиск на міжнародні резерви та матиме стримуючий вплив на інфляцію", – вважають в НБУ.

Національний банк також очікує, що уряд та банки відреагують на зміну облікової ставки відповідним підвищенням ставок за ОВДП та депозитами, що збільшить привабливість гривневих активів, у тому числі ОВДП, таким чином зменшивши необхідність викуповувати облігації уряду для Нацбанку.

Як повідомлялося, напочатку березня Національний банк також відклав ухвалення рішення щодо розміру облікової ставки, залишивши її незмінною на рівні 10%. На цьому рівні вона знаходиться з 20 січня.

Автор: Михайло Орлюк
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Топ коментарі
+3
Здраствуй жопа новый год!
Очень многие предприятия, особенно в промышленности имеют кредиты, эти кредиты теперь станут под 30%.
Проценты по этим кредита - это расходы предприятий, которые лягут на себистоимость продукции и услуг!
Какоето мурло из правительства только что уверяло что ничего не подорожает))
Простите, а предприятия что будут прозводить в убыток?
В зависимости от доли кредитования в разных сферах, будет рост цен.
И да, экономику придется свернуть, потому что в Польше купить тот же товар окажется дешевле че изготовить у нас!
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02.06.2022 20:43
+3
Прощай экономика...
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02.06.2022 20:54
+3
Торпеда в нашу економіку нижче ватерлінії.
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03.06.2022 08:35
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В воюющей Украине инфляция 16.4% в Польше 14% ....
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02.06.2022 14:34 Відповісти
У воюючій Україні інфляція 16.4% в ЛИТВI 17%
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03.06.2022 06:46 Відповісти
В Эстонии 20.1% согласно поданых ими статистик🤯
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03.06.2022 08:27 Відповісти
Ипотека выросла почти в 2 раза (и это еще не пересматривали базовую учетную ставку) WIBOR, метал (арматура) подорожали за последние недели на 35% до 7000злотых за тонну (в 19 годду было 1500 за тонну) вода, свет, канализация особенно подорожали за последние пол года особенно на 30-50% бенз с 5-5.50 поднялся до 7-8 злотых. А зарплаты в целом 2500-3500 в среднем так и остались. И теперь представьте! Вы приехали и работаете (например) без языка умений и тд на работе 2700злот зарплата (комната в квартире 800-1000 злот целая квартира от 2000. Плюс доезд до работы (минимум 200злот в месяц. На жизнь останется сколько? 1500злот плюс минус это даже в гривнах чуть больше 10 тысяч. На что прожить самому сложно, не говоря уже о содержать семью или высылать куда то.
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02.06.2022 14:47 Відповісти
Ну прощай ипотека, и квартира с ней (((
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02.06.2022 18:17 Відповісти
Будет льготная ипотека но не для всех, для определенных категорий граждан в том числе вынужденных переселенцев под 5% - казалось бы хорошо, но благими намерениями дорога вымощена в ад - потому что эти контракты конечно же через "прозора" получат конкретные фирмы вместе с финансированием из бюджета. Так как НБУ поднял ставку до 25% то кредиты будут 35% и зафиксировал курсом 29 грн за $ - выходит что украинцам предложат кредиты под 35% по сути в $ а если мы не сможем брать такие кредиты то они возьмут с бюджета под 25% правда экономика загнется и и налогов меньше будет но скорее всего им это и надо обанкротить страну и скупить потому что не им и их детям выплачивать эти кредиты государства но скоро с таким управлением и скупать не чего будет все отберут выходит тупо крадут во время войны что б успеть вывезти потому и гаубицы они покупают по 12 миллн евро когда наш танк Оплот 5 миллн $ из за "дороговизны" они не купили.
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02.06.2022 19:45 Відповісти
они возьмут с бюджета под 25% через ОВГЗ.
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02.06.2022 19:59 Відповісти
Здраствуй жопа новый год!
Очень многие предприятия, особенно в промышленности имеют кредиты, эти кредиты теперь станут под 30%.
Проценты по этим кредита - это расходы предприятий, которые лягут на себистоимость продукции и услуг!
Какоето мурло из правительства только что уверяло что ничего не подорожает))
Простите, а предприятия что будут прозводить в убыток?
В зависимости от доли кредитования в разных сферах, будет рост цен.
И да, экономику придется свернуть, потому что в Польше купить тот же товар окажется дешевле че изготовить у нас!
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02.06.2022 20:43 Відповісти
західний бізнес почав вивозити заводи з країни бо уряд некомпетентний,а не буде виробництва ,не буде робочих місць,не буде податкових надходжень та відповідно витрат людей..
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03.06.2022 10:11 Відповісти
Прощай экономика...
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02.06.2022 20:54 Відповісти
Торпеда в нашу економіку нижче ватерлінії.
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03.06.2022 08:35 Відповісти
Нема,щоб знижувати,й створювати вироьгицтва. Кретини грають в монетаризацію. Повинна бути 1 вілсоток
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03.06.2022 10:12 Відповісти
В общем - это верно.
Это позволит на какое-то время "связать гривну".
1. Но каждый год масса гривны чисто в процентом выражении будет возрастать на 25% (через выплаты минфина),
2. плюс фактическая эмиссия Нацбанком, которая уже не поддаётся исчислению (по нынешнему официальному курсу около экв 10 млрд баксов).

Поэтому в дальнейшей перспективе нас ждёт новый уровень Фибоначчи.

Если сейчас брать за "базу" 36 - то новая ступенька будет 56-64 (она будет достигаться не постепенно, а ступенькой, в течение недели-двух, в лучшем случае через 2-3 года)
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03.06.2022 10:13 Відповісти
 
 