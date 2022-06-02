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Євросоюз закрив небо для 22 російських авіакомпаній

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евросоюз

Європейська комісія ухвалила оновлений список авіакомпаній, яким заборонені перельоти у повітряному просторі ЄС. У ньому наразі перебувають 22 російські авіакомпанії.

Про це йдеться у повідомленні Єврокомісії.

Зазначається, що до оновленого списку додали російську авіакомпанію I Fly.

"Після ухваленого у квітні рішення про включення двох десятків російської авіакомпанії, що використовують літаки іноземної власності без належних сертифікатів авторизації, сьогодні до Переліку ЄС з авіаційної безпеки включена ще одна авіакомпанія. Єврокомісія проводить моніторинг щодо всіх російських авіакомпаній, які мають літаки іноземної власності без дійсних сертифікатів авторизації у своєму флоті, які були незаконно додані Росією до власного реєстру", – наголосила єврокомісарка з питань транспорту Адіна Велян.

Вона підкреслила, що відповідне рішення не є санкціями проти РФ, воно ухвалене виключно на підставі технічних і безпекових міркувань.

Усього до Переліку ЄС з авіаційної безпеки включені 118 сертифікованих міжнародних авіаперевізників, яким заборонено літати в європейському авіаційному просторі, 22 із них – російські.

Автор: Юлiя Недашківська
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