Україна та Польща підписали меморандум про страхування транспорту та вантажів

Міністерство економіки України та Міністерство економічного розвитку і технологій Польщі підписали Меморандум щодо розробки інструментів сприяння торгівлі.

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Зазначається, що метою угоди є зміцнення економічне співробітництво між Польщею та Україною через спрощення торгівлі з акцентом на забезпеченні страхового покриття постачання товарів та послуг.

Відповідно до меморандуму, Польща та Україна зобов’язалися встановити чіткий механізм для забезпечення інструментів страхового покриття постачання товарів і послуг.

Йдеться про страхування транспорту і вантажів, які польські партнери будуть ввозити до України. Зокрема, це можливо зробити через польську експортну кредитну агенцію KUKE.

"Одним із варіантів забезпечення можуть слугувати гарантії уряду Польщі та України. Розглядатиметься можливість депонування українським урядом коштів на спеціальному рахунку або надання державної фінансової гарантії. Це слугуватиме зустрічним забезпеченням зі сторони українського уряду та запорукою безпеки для польських контрагентів українського бізнесу", – пояснила міністерка економіки Юлія Свириденко.

Зазначається, що в результаті реалізації цього меморандуму Україна отримає зростання обсягів торгівлі з Польщею. В 2021 році Польща серед країн Європи посідала в ній перше місце (обіг товарів та послуг на суму $10,7 млрд). А за січень-березень він зріс ще на 11%. Саме через Польщу до України надходять стратегічно важливі товари. В тому числі оборонна продукція та пальне.