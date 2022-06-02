"Укрзалізниця" відновила залізничне сполучення між Славутичем і Черніговом

Голова правління "Укрзалізниці" Олександр Камишін повідомив про відновлення залізничного сполучення між Славутичем та Черніговом.

Про це він заявив у Telegram.

За його словами, залізничники відновили зруйнований російськими військами залізничний міст та запустили електричку Чернігів-Славутич.

"У Чернігові зараз проживає 190 тис людей. На маршрут Київ–Чернігів ми вже поставили відновлену двоповерхову Шкоду класу Інтерсіті+. Дорога займає 3:15 хв, це практично стільки ж, як і маршрутка. Квиток на поїзд коштує від 195 грн, а маршрутка 250 грн. Поїзд заповнюється добре, стабільнопонад50%", – зазначив він.

Водночас, за словами Камишіна, у Славутичі зараз проживає 18 тис.людей.

"Ми запустили електричку і підв’язали її під зручну пересадку на Інтерсіті в Чернігові. Тепер у жителів Славутича є комфортний і доступний варіант сполучення і з Черніговом і з Києвом", – пояснив очільник "Укрзалізниці".