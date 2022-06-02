Польща припинить виплати допомоги українським біженцям з 1 липня, – МВС

Польський уряд з 1 липня більше не виплачуватиме по 40 злотих на день (близько 276 грн) на харчування та проживання українських біженців, адже розраховує на їхнє працевлаштування та самозабезпечення.

Про це повідомляє видання Rzeczpospolita з посиланням на заступника голови Міністерства внутрішніх справ Польщі та уповноваженого польського уряду у справах біженців Павла Шефернакера, передає Інтерфакс-Україна.

"Ми переконані, що багато людей у ​​Польщі здатні стати незалежними та адаптуватися", – сказав він в ефірі TVP Info, наголосивши, що будуть і винятки: для деяких біженців пільги будуть розширені, це – інваліди, вагітні жінки або багатодітні.



У повідомленні наголошується, що спочатку польський уряд у спеціальному акті про допомогу біженцям з України гарантував пільгу на перші 60 днів, а місяць тому продовжив її ще на 60 днів, але надалі вже не планує.



"Ми виплачуємо величезні соціальні кошти – від 300 злотих на кожного до 500+ злотих на кожну дитину та інші суми, що випливають із соціальної допомоги. Крім того, ми бачимо, що багато українців шукають роботу, знаходять її і з усім справляються. Ми хочемо стимулювати решту до активності. Чотири місяці повного захисту – це, на наш погляд, достатній термін", – сказав у коментарі виданню високопоставлений політик із партії "Право та справедливість" на правах анонімності.



Rzeczpospolita також зазначає, що рішення уряду продиктоване дуже великими витратами на утримання біженців. Зокрема, Сілезьке воєводство оцінило поточні витрати на 115 тис. біженців у 190 млн злотих на місяць, з яких щоденні виплати по 40 злотих на людину становлять 160 млн злотих.



"Ми тільки розпочинаємо широкий спектр заходів, спрямованих на активізацію українців у працевлаштуванні. Вже 14 тис. з них, у тому числі 11 тис. жінок, знайшли легальну роботу в нашому регіоні. Ми чекаємо на спеціальний акт, який допоможе фінансувати навчання польській мові та курси підвищення кваліфікації, що, безперечно, допоможе знайти себе на ринку праці", – зазначила прессекретарка Сілезького воєводи Аліна Кухаржевська.



Бургомістр м.Мушина Малопольського воєводства Ян Голба зазначив, що з 1,3 тис. біженців, колись розміщених у місті, наразі тут проживає 400, з них роботу поки що знайшли лише 60 осіб. "Ми найняли лікаря, дантиста, медсестер та помічниць на кухні. Це і багато, і мало. Хто хоче працювати, той знайде роботу. А хто не хоче, того ніщо не змусить. Якщо уряд не платитиме по 40 злотих на людину, багато хто з них, мабуть, не впораються", – сказав він.



