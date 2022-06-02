Українська ІТ-компанія Grammarly відкриває офіс в Берліні

В українській компанії Grammarly повідомили про початок найму в Європі та відкриття нового постійного хабу в Берліні.

Як повідомляє ain.ua берлінський хаб стане п’ятим постійним хабом Grammarly, яка вже має хаби у Києві, Сан-Франциско, Нью-Йорку та Ванкувері.

В усіх локаціях компанія підтримує гібридний формат віддаленої роботи – члени команди можуть працювати дистанційно і зустрічатимуться раз на квартал у хабах для спільної роботи протягом кількох тижнів.

На сьогодні у Grammarly вже працює понад 700 людей і компанія продовжує розширювати глобальну команду в усіх локаціях, пропонуючи понад 100 відкритих вакансій.

Подаватися на вакансії в Німеччині, Польщі та Португалії компанія запрошує українську діаспору та українців, які тимчасово залишили Україну через війну.

Водночас Grammarly зберігає свій двоповерховий хаб у Києві на майже 300 робочих місць, але наразі він залишається зачиненим з міркувань безпеки. Усі нинішні та нові колеги в Україні поки що працюватимуть лише віддалено.

Компанія Grammarly розробляє онлайн-платформу для допомоги в ефективній комунікації англійською мовою. Вона охоплює вебредактор, додатки для десктопа, браузерні розширення, мобільні клавіатури, додаток для iPad, надбудову для Microsoft Office, додаток для Windows та Maс, а також SDK для розробників.

Як повідомлялося, українська компанія Grammarly у листопаді 2021 року залучила раунд інвестицій у розмірі $200 млн, що є найбільшим раундом в історії компанії. Відтак оцінка бізнесу компанії зросла до $13 млрд , що в шість разів перевищує останню відому оцінку Grammarly. Раніше компанія підняла два раунди інвестицій – на $110 млн у 2017 році та ще на $90 млн - у 2019, після чого офіційно стала єдинорогом (компанію оцінили в $1 млрд).