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У Києві послабили обмеження на продаж алкоголю в магазинах

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алкоголь

У Києві з 2 червня дозволено продаж алкоголю в магазинах із 11:00 до 19:00.

Про це повідомив перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник, передає пресслужба КМДА.

Раніше купити алкогольні напої можна було тільки до 16:00.

Водночас у КМДА нагадали, що продаж алкоголю у закладах громадського харчування можливий із 11:00 до 22:00.

Автор: Юлiя Недашківська
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