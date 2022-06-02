У Києві послабили обмеження на продаж алкоголю в магазинах
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У Києві з 2 червня дозволено продаж алкоголю в магазинах із 11:00 до 19:00.
Про це повідомив перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник, передає пресслужба КМДА.
Раніше купити алкогольні напої можна було тільки до 16:00.
Водночас у КМДА нагадали, що продаж алкоголю у закладах громадського харчування можливий із 11:00 до 22:00.
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