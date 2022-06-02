Байден припустив можливість купівлі російської нафти за цінами, нижчими від ринкових

Президент США Джо Байден заявив, що США та ЄС обговорюють можливість закупівель російської нафти за ціною, нижчою від ринкової, замість відмови від її імпорту, на тлі різкого підвищення цін на паливо.

Про це він повідомив журналістам, відповідаючи на питання після віртуальної зустрічі з великими виробниками дитячого харчування у Білому домі 1 червня, передає CNN.

"Ми маємо проблему зараз – Європу, яка вирішує ще більше скоротити покупку російської нафти. Є багато міркувань, що можна зробити, можливо, навіть продовжити купувати нафту, але за обмеженою ціною", – сказав він.

За словами Байдена, Росія опинилася в ситуації, коли змушена продавати нафту в умовах санкційного тиску на країну, тому її можна буде закупити за значно нижчою ціною, ніж зараз генерує ринок.

"Зараз багато відбувається, але ідея, що ми зможемо клацнути перемикачем, щоб знизити вартість бензину, малоймовірна в найближчій перспективі", – заявив президент США. Байден визнав, що він мало що може зробити наодинці, щоб знизити високе зростання цін на паливо та продовольство.

"Наприклад, ми маємо мільйони тонн пшениці, яка не може потрапити на ринок. Це змушує все коштувати так багато грошей – від буханця хліба до нестачі продовольства по всьому світу. Те саме з бензином", – сказав він.

Раніше глави держав і урядів країн ЄС погодили ембарго на дві третини нафти, що поставляється з РФ. Як повідомив голова Євроради Шарль Мішель, узгоджений шостий пакет санкцій, як і очікувалося, включає відключення "Сбербанку" від SWIFT. Крім того, передбачено заборону мовлення ще трьох державних російських каналів.