У Києві розпочали реконструкцію постраждалих внаслідок обстрілів будинків

Київ розпочав реконструкцію житлових будинків, які постраждали внаслідок російських обстрілів.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.

"Роботи заплановано завершити ближче до середини осені, щоб містяни до початку опалювального сезону повернулися у свої домівки", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на реконструкцію місто виділило зі столичного бюджету майже 600 млн грн, ще 200 млн грн виділив уряд із державного бюджету.

Загалом відновлення у Києві потребують майже 390 будівель, із них понад 220 житлових будинків. Інші – об’єкти соціальної інфраструктури: медзаклади, садочки, школи, установи соціального захисту, адмінбудівлі.

Раніше мер столиці Віталій Кличко повідомляв, що в Києві доведеться знести щонайменше десять будинків, які зазнали серйозних руйнувань внаслідок ударів окупантів.