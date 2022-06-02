Тайвань обмежив експорт високотехнологічних товарів до Росії та Білорусі
Новини БізнесЦензор Технології
Міністерство економіки Тайваню оприлюднило список стратегічних високотехнологічних товарів, які заборонено експортувати до РФ та Білорусі.
Про це повідомляє Digitimes.
У міністерстві зазначили, що Білорусь внесена до списку, оскільки вона може допомогти РФ імпортувати такі товари.
Зокрема, під заборону потрапили мікропроцесори або мікросхеми, які відповідають одному з наступних трьох умов: досягається рівень швидкодії 5 гігафлопс і вище або арифметичий логічний пристрій має розрядність понад 32 біт; тактова частота електронного компонента перевищує 25 МГц; один або більше портів або інтерфейсів забезпечує швидкість передачі між компонентами понад 2,5 Мбайт/с.
Також мікросхеми, що відвантажуються в РФ та Білорусь, повинні мати не більше 144 контактів.
Крім того, забороняються постачання окремих видів літографічного обладнання, що використовується для виготовлення мікросхем.
Напівпровідникове обладнання є основною категорією експорту Тайваню, на частку якого у 2021 році припало 32% від загального обсягу поставок у вартісному вираженні. Основними ринками збуту є Китай, Гонконг, Сінгапур та США.
Будь ласка, зачекайте...