Тайвань обмежив експорт високотехнологічних товарів до Росії та Білорусі

Міністерство економіки Тайваню оприлюднило список стратегічних високотехнологічних товарів, які заборонено експортувати до РФ та Білорусі.

Про це повідомляє Digitimes.



У міністерстві зазначили, що Білорусь внесена до списку, оскільки вона може допомогти РФ імпортувати такі товари.



Зокрема, під заборону потрапили мікропроцесори або мікросхеми, які відповідають одному з наступних трьох умов: досягається рівень швидкодії 5 гігафлопс і вище або арифметичий логічний пристрій має розрядність понад 32 біт; тактова частота електронного компонента перевищує 25 МГц; один або більше портів або інтерфейсів забезпечує швидкість передачі між компонентами понад 2,5 Мбайт/с.



Також мікросхеми, що відвантажуються в РФ та Білорусь, повинні мати не більше 144 контактів.



Крім того, забороняються постачання окремих видів літографічного обладнання, що використовується для виготовлення мікросхем.



Напівпровідникове обладнання є основною категорією експорту Тайваню, на частку якого у 2021 році припало 32% від загального обсягу поставок у вартісному вираженні. Основними ринками збуту є Китай, Гонконг, Сінгапур та США.