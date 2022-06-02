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"Укрзалізниця" повідомила про затримку поїздів через обстріл на Львівщині

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"Укрзалізниця" повідомляє про затримки низки поїздів унаслідок ворожого обстрілу інфраструктури у Стрийському районі Львівської області.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Так, затримуються такі поїзди:

  • № 6 Івано-Франківськ – Запоріжжя
  • № 18 Львів – Харків
  • № 37 Ужгород – Одеса
  • № 13 Київ – Солотвино
  • № 45 Ужгород – Харків
  • № 96 Рахів – Київ
  • № 95 Київ – Рахів
  • № 1 Івано-Франківськ – Харків
  • № 43 Івано-Франківськ – Київ
  • № 14 Солотвино – Київ
  • № 38 Одеса – Ужгород
  • № 25 Рахів – Одеса
  • № 29 Київ – Ужгород

Також зазначається, що сьогодні впродовж дня до станції Стрий буде обмежено маршрути декількох приміських поїздів: № 6155 Львів – Лавочне, № 6187 Львів – Мукачево та № 6189 Львів – Лавочне Чоп (у зворотному напрямку – до ст. Лавочне).

Крім того, № 829/830 Львів – Ужгород – Львів 2 червня не курсуватиме.

"Ситуація повністю контрольована, небезпеки для пасажирів та руху поїздів немає, наслідки пошкоджень ліквідовуються", – наголошують в "Укрзалізниці".

Також наголошується, що компанії з партнерами вже організовують безкоштовне гаряче харчування на великих станціях для пасажирів поїздів із найбільшими затримками.

Увечері 1 червня внаслідок влучення крилатої ракети по залізничній інфраструктурі на Львівській залізниці виникла необхідність відновлення контактної мережі. Через це затримувалися поїзди №30 Ужгород – Київ, №13 Солотвино – Київ та №145 Львів – Ужгород. Крім того, повідомлялося про п'ятьох постраждалих. 

Автор: Юлiя Недашківська
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