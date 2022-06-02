"Укрзалізниця" спростувала ракетний удар по Бескидському тунелю
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Російські війська завдали удару по залізничній інфраструктурі на Львівщині, водночас інформацію про обстріл Бескидського тунелю не відповідає дійсності.
Про це голова правління "Укрзалізниці" Олександр Камишін повідомив на своєму каналі в Telegram.
"Російські війська вчергове вдарили по залізничній інфраструктурі на Львівській залізниці. Ступінь пошкодження інфраструктури виясняємо. Постраждалих серед залізничників немає. Затримуються три пасажирські поїзди. Вони знаходяться в безпечних місцях, пасажирам нічого не загрожує. І на всякий випадок уточнюю: інформація про удар по Бескидському тунелю не відповідає дійсності", – написав голова залізничної компанії.
Водночас в "Укрзалізниці" повідомили, що через необхідність відновлення контактної мережі після обстрілу затримуються пасажирські потяги №30 Ужгород - Київ, № 3 Солотвине – Київ та №145 Львів – Ужгород.
Нагадаємо, інформацію про обстріл Бескидськонр тунелю напередодні поширив ряд Telegram-каналів.
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