"Укрзалізниця" спростувала ракетний удар по Бескидському тунелю

Російські війська завдали удару по залізничній інфраструктурі на Львівщині, водночас інформацію про обстріл Бескидського тунелю не відповідає дійсності.

Про це голова правління "Укрзалізниці" Олександр Камишін повідомив на своєму каналі в Telegram.

"Російські війська вчергове вдарили по залізничній інфраструктурі на Львівській залізниці. Ступінь пошкодження інфраструктури виясняємо. Постраждалих серед залізничників немає. Затримуються три пасажирські поїзди. Вони знаходяться в безпечних місцях, пасажирам нічого не загрожує. І на всякий випадок уточнюю: інформація про удар по Бескидському тунелю не відповідає дійсності", – написав голова залізничної компанії.

Водночас в "Укрзалізниці" повідомили, що через необхідність відновлення контактної мережі після обстрілу затримуються пасажирські потяги №30 Ужгород - Київ, № 3 Солотвине – Київ та №145 Львів – Ужгород.

Нагадаємо, інформацію про обстріл Бескидськонр тунелю напередодні поширив ряд Telegram-каналів.