"Укрнафта" хоче зняти арешт зі скрапленого газу у справі про його продаж за заниженими цінами

ПАТ "Укрнафта" оскаржила накладений судом за клопотанням Офісу генпрокурора і Державного бюро розслідувань (ДБР) арешт на скраплений газ, який, за даним слідства, було продано за заниженою ціною з порушенням процедури.

Про це повідомляє пресслужба "Укрнафти".

В компанії також заявили, що з 14 000 тон скрапленого газу, про арешт яких заявляв Офіс генпрокурора, фактично арештувати вдалося лише 1550 тонн, які на час накладення арешту знаходилися в розпорядженні "Укрнафти" та не були відвантажені покупцям.

"Наразі ухвала суду про арешт є предметом судового оскарження", – наголосили в компанії.

Крім того, в "Укрнафті" стверджують, що отримали ухвалу про арешт лише 7000 тон скрапленого газу, з яких 3000 тон – це скраплений газ, який хоч і був проданий на аукціоні 27 квітня, однак мав бути вироблений на потужностях "Укртатнафти" у травні, однак через зупинку підприємства цього не відбулось.

За даними компанії, з загального об’єму проданого на аукціоні 14 000 тисяч тонн скрапленого газу загалом 6000 тонн мали виробити у травні, однак через руйнування виробничих потужностей внаслідок російської агресії наприкінці квітня - початку травня 2022 року виробництво на ПАТ "Укртатнафта" було зупинене, відповідно, ці 6 000 тонн не були виготовлені.

"Укрнафта" також заперечує дані слідства про те, що продаж скрапленого газу на аукціоні 27 квітня міг завдати інтересам підприємства збитки на 300 млн грн, заявляючи, що оскільки стартова та кінцева ціна аукціону були встановлені у відповідності до визначених процедур.

В компанії також наводять "думку товариства", що претензії правоохоронців щодо діяльності біржі, на якій було продано скраплений газ, викликані "антиконкурентними та упередженими" діями Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Читайте також: ДБР розслідує продаж скрапленого газу "Укрнафти" фірмам Коломойського за заниженими цінами

Як повідомлялося, напередодні в ДБР повідомили про розслідування кримінального провадження щодо протиправної реалізації скрапленого газу ПАТ "Укрнафта" протягом квітня-травня 2022 року.

За даними слідства, "Укрнафта" вирішила продавати паливо на біржі, яка не мала відповідної ліцензії, а результати самого аукціону мають ознаки фальсифікації, оскільки переможці купили скраплений газ за ціною практично у два рази нижчою від ринкової. Слідство оцінює завдані підприємству збитки у понад 300 млн гривень.

Нагадаємо, 27 квітня "Укрнафта" на додатковому аукціоні №100Д продала 14 тис. тонн скрапленого газу по 28 тисяч гривень за тонну на товарному майданчику "Української міжбанківської валютної біржі".

Інформацію про учасників та переможців не розкривали, однак за даними Цензор.НЕТ, на аукціоні перемогли фірми, пов’язані зі співвласником "Укрнафти" олігархом Ігорем Коломойським. Структури олігарха придбали 14,12 тис тонн скрапленого газу за ціною 28 тисяч гривень за кожну. Водночас ринкова ціна за тонну газу того ж дня була на рівні 50-52 тисяч гривень.

"Укрнафта" є найбільшою нафтовидобувною компанією країни. НАК "Нафтогаз України" належить 50%+1 акція "Укрнафти", групі компаній, пов'язаних з Коломойським та його бізнес-партнерами, – близько 42% акцій.

Як і за якою схемою напівдержавна компанія збагатила олігарха - дивіться у розслідуванні: