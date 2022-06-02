Мінфін не зміг профінансувати заплановані видатки у травні на 105 мільярдів

За оперативними даними Державної казначейської служби, у травні 2022 року до загального фонду державного бюджету надійшло 101,3 млрд гривень, водночас касові видатки держбюджету склали 224,9 млрд грн, у тому числі загального фонду – 216,4 млрд грн, що однак становить лише 67,3% від розпису.

Як свідчать дані Міністерства фінансів, таким чином непрофінансованими у травні залишились передбачені розписом видатки на 105 млрд грн.

"З початком війни із РФ державний бюджет було переорієнтовано на військові цілі, відтак першочергове фінансування видатків у поточному році спрямовано на підвищення обороноздатності країни та здійснення найнеобхідніших соціальних видатків, які забезпечують підтримку життєдіяльності населення", – зазначається у повідомленні.

Мінфін уточнює, що основні надходження від податкових та митних органи у травні були отримані за рахунок:

податку на прибуток підприємств – 19,6 млрд грн;

податку на додану вартість з вироблених в Україні товарів – 18,3 млрд грн;

рентної плати за користування надрами – 11,7 млрд грн;

податку на доходи фізичних осіб та військового збору – 11,1 млрд грн;

податку на додану вартість з ввезених на митну територію України товарів – 8,8 млрд грн;

акцизного податку – 7,9 млрд гривень.

Надходження єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування до Пенсійного фонду та фондів соціального страхування у травні 2022 року становили 33,5 млрд гривень.

Водночас касові видатки державного бюджету у травні були здійснені у обсязі 224,9 млрд грн, у тому числі загального фонду – у сумі 216,4 млрд грн, або 67,3% від розпису травня.

У підсумку фактичний дефіцит загального фонду державного бюджету у травні становив 113,4 млрд грн, проти передбаченого розписом дефіциту на травень у сумі 209 млрд гривень.

За січень-травень 2022 року касові видатки державного бюджету становили 783,6 млрд грн, у тому числі загального фонду – 740 млрд грн, або 74,4% від розпису звітного періоду.

Дефіцит загального фонду державного бюджету за перші п’ять місяців 2022 року склав 270,8 млрд грн, проти запланованого дефіциту на січень-травень 2022 року у сумі 526 млрд гривень.

Державний бюджет в цілому за 5 місяців 2022 року було виконано з дефіцитом у сумі 263,2 млрд гривень.

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При цьому фактичні державні запозичення до загального фонду державного бюджету за січень-травень 2022 року склали 376,6 млрд грн або 170,5% від запланованих на цей період.

Зокрема, від розміщення ОВДП для фінансування державного бюджету залучено 225,5 млрд грн, в тому числі в іноземній валюті 17,7 млрд грн ($356,4 млн та 233,7 млн євро). При цьому, за рахунок випуску військових ОВДП залучено 200,2 млрд грн, в тому числі шляхом придбання у власність Національним банком України – 120 млрд грн. Із зовнішніх джерел з початку року залучено 151,1 млрд грн.

При цьому, платежі з погашення державного боргу за січень-травень 2022 року склали 169,3 млрд грн (99,5% плану), платежі з обслуговування – 75 млрд грн (97,5% плану).

Як повідомлялося, за оперативними даними Державної казначейської служби, у квітні 2022 року до загального фонду державного бюджету надійшло 76,2 млрд грн.

При цьому дефіцит загального фонду держбюджету України становив у квітні 89,7 млрд грн.

Фактичні державні запозичення до загального фонду державного бюджету за січень-квітень 2022 року складали 267 млрд грн.