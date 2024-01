Туреччина подарувала безпілотник Bayraktar для України, на який литовці зібрали 6 мільйонів євро (оновлено)

Міноборони Литви підписало угоду з Державним агентством з питань оборонної промисловості Туреччини, яка передбачає придбання безпілотника Bayraktar, кошти на який зібрали мешканці Литви.

Про це міністр національної оборони Литви Арвідас Анушаускас повідомив у Twitter.

"Сьогодні в Туреччині була підписана угода з президентом Турецького оборонного агентства Ісмаїлом Деміром про співпрацю з Міністерством національної оборони Литви. Ця угода відкриває шлях до купівлі Bayraktar, на який литовці зібрали майже 6 млн євро за 3 дні!", – написав литовський міністр.

Agreement was signed in 🇹🇷 today with the President of the Turkish Defense Agency prof. Ismail Demir on cooperation with the Ministry of National Defense of 🇱🇹. ❗️This agreement paves the way for the purchase of #Bayraktar , for which Lithuanians raised almost 6 mln. € in 3 days! pic.twitter.com/7P3sFfoxmK

Згодом Анушаускас повідомив, що виробник турецьких безпілотників погодивася передати Литві безпілотник Bayraktar-ТВ2 для України безкоштовно, за винятком вартості озброєння.

It is UNBELIEVABLE but 🇹🇷 just agreed to give the Bayraktar that 🇱🇹gathered money for, ❗️FOR FREE❗️. It is amazing! For the gathered money we will buy the needed ammunition for the Bayraktar and the rest of money will also go for support of 🇺🇦. Thank you Türkiye! 🇹🇷🇱🇹🇺🇦