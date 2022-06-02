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Чеська Skoda перенесла частину виробництва комплектуючих з України

Новини БізнесЦензор Транспорт

skoda

Автомобілебудівна компанія Skoda Auto AS заявила про перенесення частини виробництва кабельної продукції з України з метою убезпечити себе від можливих збоїв у ланцюжку поставок.

Як повідомили в компанії, виробництво кабельних джгутів з України частково перенесли до міста Млада-Болеслав у Чехії, де знаходиться штаб-квартира Skoda, повідомляє Marketwatch.

Автовиробник також повідомив, що також забезпечив додаткові виробничі потужності в Марокко та Румунії.

У компанії заявили, що цей крок більш ніж вдвічі збільшив виробничі потужності для компонентів і додатковий захист від перебоїв та вузьких місць у постачанні комплектуючих.

Зупинка ланцюга поставок, викликана війною в Україні, змусила Skoda припинити виробництво свого електромобіля Enyaq iV на вісім тижнів через нестачу кабельних джгутів.

Як повідомлялося, в Україні знаходиться майже 40 заводів з виробництву джгутів електропроводів для автомобілів, але після нападу Росії частина з них призупинила виробництво, писала Financial times. Внаслідок цього автомобільні гіганти BMW та Volkswagen, до складу якого входить Skoda, були змушені тимчасово зупинити свої заводи по усій Європі через логістичні проблеми з постачанням комплектуючих в Україні.

Втім, вже наприкінці березня в Skoda Auto повідомляли, що її партнер в Україні вирішив відновити виробництво комплектуючих.

Автор: Михайло Орлюк
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Сказали А кажіть і Б де той план Маршала якщо навіть із західних областей закордонні підприємства тікають то що вже говорити про інші області і чому ж звернули виробництво саме тоді коли людям хоч якась робота потрібна не тому що сотні тисяч в Чехію втекли і тепер відпала необхідність у даному підприємстві в Україні тепер за миску супа будуть в Чехії батрачити в нічну і денну зміну по 12 год.
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02.06.2022 12:29 Відповісти
Поной, может шо-то изменится. Тебе Шкода обіцяла "план Маршала"? К сожалению, чем дольше война, тем большим будет урон для экономики. И ничего не поделать. Только победа!
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02.06.2022 12:51 Відповісти
Хтось дуже насрав в штани, і тепер Україна лишилася робочих місць. Чим обумовлені були збої в роботі заводів?
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02.06.2022 12:31 Відповісти
Гетьманцев розкаже.
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02.06.2022 14:20 Відповісти
каждый день идут хаотичные обстралы ордой всей страны, у нас нет нормальной ПВО, у нас даже нет запаса топлива - потому что все уничножается, то что сейчас еще все не разграблено и не выжжено - заслуга ЗСУ и теробороны
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02.06.2022 13:11 Відповісти
 
 