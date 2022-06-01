Молдова просить російський "Газпром" знизити ціни на газ

Уряд Молдови веде переговори з російським "Газпромом" про зниження цін на газ.

Про це на прес-конференції після засідання уряду повідомила прем'єр-міністр Молдови Наталія Гаврилиця, інформує Інтерфакс-Україна.

"Переговори з постачальником ведуться, у тому числі на рівні наглядової ради "Молдовагазу" (куди входять представники уряду Молдови та представники "Газпрому", – ред.). Існують запити щодо різних положень (договору, – ред.), але поки що молдовська сторона очікує на відповідь від "Газпрому". Подивимося, чи буде відкритість для обговорення", – сказала Гаврилиця.

Обговорення, за її словами, ведеться і щодо аудиту боргу перед "Газпромом" за постачання газу в невизнане Придністров’я, який не вдалося провести в обумовлені терміни з об'єктивних причин.

Водночас прем'єр-міністр Молдови закликала заощаджувати газ.

"Всі знають, що у нас немає свого газу, і ми не виробляємо електроенергію. Тому економити теж треба", – наголосила вона.

Гаврилиця додала, що влада шукає альтернативні джерела для закупівлі газу.

Як повідомлялося, закупівельна ціна газу для Молдови за новим контартом з російским "Газпромом" у квітні склала $1193 за тисячу кубічних метрів, перевищивши спотову ціну газу на майданчику TTF у Нідерландах.

"Молдовагаз" і "Газпром" підписали п'ятирічний контракт на постачання газу, який набув чинності з 1 листопада 2021 року. Згідно з договором, з квітня змінилася формула розрахунку ціни. Договір передбачає, що у першому та четвертому кварталах кожного року 70% ціни формується залежно від вартості товарів нафтового кошика, 30% – від ринкових цін на газ. У другому та третьому кварталах використовується зворотна формула, вартість газу розраховується таким чином: 70% середньомісячної ціни на газ за попередній місяць (TTF front month) та 30% від ціни нафтового кошика.