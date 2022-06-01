Податкова служба оприлюднила дані про надходження до держбюджету у травні

Податкові надходження до загального фонду державного бюджету України у травні склали 73 млрд грн (порівняно з 75 млрд грн у травні минулого року), до місцевих бюджетів – 33 млрд грн.

Про це повідомляє Державна податкова служба.

При цьому Єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у травні 2022 року сплачено 33,5 млрд грн, що на 7,2 млрд грн, або на 27,3% більше, ніж у травні 2021 року.

Водночас дані податкової вказують, що у травні не відбувалося відшкодування ПДВ.

Загалом у січні-травні до державного бюджету надійшло 307,4 млрд грн податкових надходжень, що на 61,5 млрд грн, або на 25% перевищує відповідний показник минулого року. З урахуванням повернення ПДВ надходження (сальдо) до загального фонду державного бюджету становили 305 млрд грн.

Надходження до місцевих бюджетів за вказаний період становили 143,3 млрд грн, що на 13,9 млрд грн, або на 10,7 відсотка більше січня – травня минулого року.

"Індикативні показники Міністерства фінансів України виконано на 113,6%, додатково надійшло 36,6 млрд гривень", – наголошується у повідомленні.

За даними Податкової служби, надходження єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у січні-травні 2022 року становило 152 млрд грн, що на 19,2 млрд грн, або 14,4% більше ніж у січні-травні 2021 року.

Як повідомлялося, раніше міністр фінансів Сергій Марченко розповів, що податкові надходження державного бюджету під час війни дозволяють фінансувати видатки лише на третину.

Він уточнив, що у квітні загальний фонд держбюджету отримав 70% запланованих податкових надходжень. Зокрема, від Податкової надійшло близько 45 млрд грн, а від Державної митної служби – 8,3 млрд грн. Водночас, за його словами, видатки державного бюджету перевищують 200 млрд на місяць.