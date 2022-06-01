Ціни на газ у Європі впали нижче $900 за тисячу кубометрів попри дії "Газпрому"

Спотова ціна газу на майданчику TTF у Нідерландах з постачанням на "день уперед" 1 червня станом на закриття торгів знизилася до 77,5 євро за МВт-год, що приблизно відповідає $853 за тисячу кубометрів.

Порівняно з показником на закриття попереднього торгового дня ціна газу знизилася на 10,85 євро за Мвт-год або на 12,3%, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Зазначимо, що середня ціна контракту з постачанням на "день уперед" у травні становила 89,68 євро за Мвт-год, у квітні – 101,5 євро за Мвт-год або $1119 за тисячу кубометрів.

Як повідомлялося, напередодні спотова ціна газу в Європі перевищувала $1000 за тисячу кубометрів на тлі відмови Нідерландів та Данії від сплати за російський газ в рублях, після чого "Газпром" припинив постачання газу енергокомпаніям цих країн за чинними конатрактами.