Угорщина знову блокує затвердження нових санкцій ЄС проти Росії, – Bloomberg

Нові вимоги Угорщини знову затягують затвердження шостого пакету санкцій Євросоюзу проти Росії, який включає часткове ембарго на імпорт російської нафти.

Як повідомляє Bloomberg з посиланням на європейських чиновників, знайомих з переговорами на рівні послів ЄС, у середу Угорщина висунула нові вимоги, які затримують схвалення шостого пакету санкцій.

Зокрема, тепер Будапешт вимагає виключити з санкційного списку патріарха Кіріла, який очолює Російську православну церкву і активно підтримує розв’язану Владіміром Путіним війну.

За словами одного із співрозмовників агентства, ім’я Кирила не називалося на саміті лідерів країн ЄС, який схвалив шостий пакет санкцій на початку цього тижня.

Джерела агентства також вказують, що Угорщина вказала на технічні проблеми, пов’язані із запровадженням часткового ембарго нафту.

За словами європейських чиновників, через позицію Угорщини строки затвердження шостого пакету санкцій послами невідомі, хоча напередодні голова Євроради Шарль Мішель прогнозував, що це відбудеться у середу чи четвер.

Як повідомлялося, в ніч на 31 травня лідери країн ЄС схвалили шостий пакет санкцій проти Росії, який передбачає часткове ембарго на імпорт російської нафти, оскільки на вимогу Угорщини ЄС погодився зробити виключення для постачання нафти з РФ трубопроводами. Крім того, Чехія отримала 18-місячну відстрочку на імпорт нафти. Крім того, Болгарія отримала відстрочку на запровадження ембарго на закупівлю російської нафти танкерами до кінця 2024 року.

Шостий пакет санкцій проти РФ також передбачає відключення від системи SWIFT найбільшого російського банку "Сбєрбанк", заборону на страхування та перестрахування російських суден компаніями ЄС, заборону трьох державних мовників та розширення санкційного списку відповідальних за воєнні злочини в Україні.