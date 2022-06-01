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Угорщина (437) Росія (11614) санкції (3438) Євросоюз (4385)

Угорщина знову блокує затвердження нових санкцій ЄС проти Росії, – Bloomberg

Новини БізнесЦензор Влада Енергетика

путин,орбан

Нові вимоги Угорщини знову затягують затвердження шостого пакету санкцій Євросоюзу проти Росії, який включає часткове ембарго на імпорт російської нафти.

Як повідомляє Bloomberg з посиланням на європейських чиновників, знайомих з переговорами на рівні послів ЄС, у середу Угорщина висунула нові вимоги, які затримують схвалення шостого пакету санкцій.

Зокрема, тепер Будапешт вимагає виключити з санкційного списку патріарха Кіріла, який очолює Російську православну церкву і активно підтримує розв’язану Владіміром Путіним війну.

За словами одного із співрозмовників агентства, ім’я Кирила не називалося на саміті лідерів країн ЄС, який схвалив шостий пакет санкцій на початку цього тижня.

Джерела агентства також вказують, що Угорщина вказала на технічні проблеми, пов’язані із запровадженням часткового ембарго нафту.

За словами європейських чиновників, через позицію Угорщини строки затвердження шостого пакету санкцій послами невідомі, хоча напередодні голова Євроради Шарль Мішель прогнозував, що це відбудеться у середу чи четвер.

Як повідомлялося, в ніч на 31 травня лідери країн ЄС схвалили шостий пакет санкцій проти Росії, який передбачає часткове ембарго на імпорт російської нафти, оскільки на вимогу Угорщини ЄС погодився зробити виключення для постачання нафти з РФ трубопроводами. Крім того, Чехія отримала 18-місячну відстрочку на імпорт нафти. Крім того, Болгарія отримала відстрочку на запровадження ембарго на закупівлю російської нафти танкерами до кінця 2024 року.

Шостий пакет санкцій проти РФ також передбачає відключення від системи SWIFT найбільшого російського банку "Сбєрбанк", заборону на страхування та перестрахування російських суден компаніями ЄС, заборону трьох державних мовників та розширення санкційного списку відповідальних за воєнні злочини в Україні.

Автор: Михайло Орлюк
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Топ коментарі
+11
*****, ну очевидно же, что орбан агент кгб. Как они в гейропе не могут это животное посадить на цепь и одеть намордник.
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01.06.2022 19:33
+7
Вангую что если Кирила уберут из санкций-Венгрия еще что-то найдет к чему прицепиться. венгрия-это проститутка под россией
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01.06.2022 20:15
+3
Во сволочь этот орбан, нельзя ли его похитить, и отвешать пилюлей по полной, чтоб навсегда забыл слово рассея и путин?
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01.06.2022 21:44
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*****, ну очевидно же, что орбан агент кгб. Как они в гейропе не могут это животное посадить на цепь и одеть намордник.
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01.06.2022 19:33 Відповісти
Вангую что если Кирила уберут из санкций-Венгрия еще что-то найдет к чему прицепиться. венгрия-это проститутка под россией
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01.06.2022 20:15 Відповісти
Треба почати бойові дії проти цього апендексу расєї...
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01.06.2022 21:34 Відповісти
Во сволочь этот орбан, нельзя ли его похитить, и отвешать пилюлей по полной, чтоб навсегда забыл слово рассея и путин?
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01.06.2022 21:44 Відповісти
ПИД,,,раша пообещала зауральским цыганам Закарпатье в случае "победы" и эти дырявые шляпы орбан и сиярто будут плясать под их дудку до конца, шуфрич ездит туда консультирует как лучше подлить гавна Украине, но билетеру 95 квартала баканову до этого нет дела, а Евросоюзу нужно избавляться от этого Члена, потому что "руководство" этой клоаки полностью купленные кремлем...
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02.06.2022 00:14 Відповісти
- Євросоюз може ввести мита на російську нафту, якщо Угорщина не погодиться позначити чіткі терміни відмови від імпорту трубопроводом "Дружба", дізналася FT. Мита не вимагають узгодження всіма членами блоку. Джерело: https://biz.censor.net/r3320317
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02.06.2022 00:24 Відповісти
венгрия враг Украины!
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02.06.2022 00:41 Відповісти
БЛАТУЙ БРАТУХА ЗА ВСЁ ПРИЙДЕТ РАСЧЁТ !)
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02.06.2022 02:50 Відповісти
Не покупайте венгерские шины хенкук и орбану и его банде будет хана!
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02.06.2022 08:18 Відповісти
Модяри воювали на стороні гитлера,вони такі ж фашисти як німці мокоронники і кацапи,
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02.06.2022 09:04 Відповісти
Лучшенайдимте фото ручкающихся Орбана и зеленского, который выгоняет Денисову перед голосованием и даёт Орбану повод там сказать: какая они нах демократическая страна ?!
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02.06.2022 12:26 Відповісти
 
 